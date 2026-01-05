Chợ Đà Nẵng có gì mà du khách kéo tới nườm nượp?

Ông Phạm Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng - cho biết đơn vị đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. “Chúng tôi tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cũng như những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý”, ông Sơn nhấn mạnh.