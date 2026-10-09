Chỗ nào có Sơn Tùng, chỗ đó có Hải Tú

Mới đây, cộng đồng Sky đang chia sẻ đoạn clip tiệc công ty M-TP Entertainment nhân dịp kỷ niệm 14 năm debut của Sơn Tùng M-TP - cũng là Chủ tịch của công ty. Trong đoạn clip ngắn khoảng hơn 30 giây, Sơn Tùng M-TP chung vui cùng dàn nhân sự của mình nhưng khoảnh khắc khiến nhiều người chú ý nhất chính là giây phút Hải Tú có mặt, không giấu được niềm vui khi chung vui cùng Sơn Tùng M-TP.

Clip Sơn Tùng M-TP ăn mừng kỷ niệm 14 năm debut tại M-TP Entertainment

Dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hải Tú vẫn nhanh chóng được cộng đồng mạng "réo tên", bởi trong suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên liên tục xuất hiện bên cạnh Sơn Tùng ở nhiều thời điểm khác nhau, từ những dự án âm nhạc, hậu trường công việc cho đến các chuyến đi và những khoảnh khắc đời thường.

Khoảnh khắc Hải Tú kề kề bên Sơn Tùng M-TP trong ngày mừng kỷ niệm 14 năm

Từ khi Hải Tú chính thức gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020, mối quan hệ giữa "nàng thơ" và Chủ tịch đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự tò mò trên MXH. Cả hai từng liên tục vướng nghi vấn tình cảm khi bị soi diện đồ đôi, cùng xuất hiện tại một số địa điểm và nhiều lần lọt vào ống kính "team qua đường".

Đáng chú ý, Sơn Tùng và Hải Tú từng được cho là xuất hiện cùng nhau tại Đà Lạt, Thái Lan hay gần đây nhất là trong chuyến đi Mỹ. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận hay đề cập đến chuyện đời tư, vẫn xuất hiện trước công chúng với vai trò đồng nghiệp, sếp và nhân viên trong cùng một công ty.

Dù vướng nghi vấn tình cảm nhưng Sơn Tùng M-TP và Hải Tú vẫn xuất hiện trước công chúng với vai trò là Chủ tịch và nhân sự thuộc M-TP Entertainment

Thời điểm gia nhập M-TP Entertainment, Hải Tú được giới thiệu với vai trò talent độc quyền và là một trong những nghệ sĩ nữ hiếm hoi được Sơn Tùng trực tiếp giới thiệu tới khán giả. Chỉ khoảng hai tháng sau khi về công ty, cô được lựa chọn trở thành nữ chính trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại, đóng cặp cùng Sơn Tùng và nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, sau màn ra mắt này, Hải Tú gần như lui về ở ẩn, không có nhiều hoạt động nghệ thuật mới và số lần xuất hiện trước truyền thông cũng khá ít. Dù vậy, cô vẫn giữ vị trí talent độc quyền tại M-TP Entertainment và đến năm 2024 tiếp tục trở lại trong MV Chúng Ta Của Tương Lai.

Hải Tú từng gây “bão” MXH khi trở thành “nàng thơ” của Sơn Tùng trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại

Bước ngoặt đáng chú ý hơn lại đến khi Hải Tú bắt đầu xuất hiện ở phía sau những dự án của Sơn Tùng. Trước Come My Way, cái tên Emma Le - tên gọi của Hải Tú từ thời còn hoạt động người mẫu - từng xuất hiện trong credit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau với vai trò Project Manager. Đến MV mới của Sơn Tùng, vị trí này tiếp tục được mở rộng thành Project & Artist Manager, tức quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm.

Không dừng lại ở đó, sau khi Sơn Tùng chia sẻ loạt ảnh hậu trường Come My Way, Hải Tú cũng lần đầu xuất hiện trở lại MXH sau một thời gian khá im ắng nhưng không sử dụng tài khoản mang tên mình như trước. Cô đăng tải hình ảnh trên tài khoản Emma Le, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc phía sau quá trình thực hiện MV và công khai tag Sơn Tùng cùng M-TP Entertainment. Việc Hải Tú xuất hiện dưới một "thân phận" mới càng khiến cộng đồng mạng chú ý đến vai trò hiện tại của cô tại công ty.

Trong MV Come My Way, Hải Tú được nhiều người nhận ra với vai trò Project & Artist Manager (Quản lý dự án và nghệ sĩ) cùng nghệ danh Emma Le

Cô nàng cũng kề vai sát cánh bên “Chủ tịch” trong quá trình quay MV

Cũng từ khi chuyển sang công việc phía sau hậu trường, Hải Tú xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong những hoạt động của Sơn Tùng. Gần đây nhất, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc nam ca sĩ có mặt tại Mỹ cùng một nhóm bạn và ekip.

Trong một đoạn clip được "team qua đường" ghi lại, Sơn Tùng xuất hiện khá thoải mái trên đường phố, trong khi Hải Tú cũng có mặt phía sau anh, cùng nhóm người di chuyển và tận hưởng thời gian ở trời Tây. Sự xuất hiện của Hải Tú một lần nữa khiến cộng đồng mạng chú ý, nhất là khi trước đó cô cũng từng được bắt gặp trong một số khoảnh khắc liên quan đến chuyến đi này.

Clip Sơn Tùng và Hải Tú “dính như sam” tại Mỹ

Xét về công việc, việc Hải Tú đồng hành cùng Sơn Tùng trong chuyến đi Mỹ cũng không phải điều quá khó hiểu khi cô hiện giữ vị trí Project & Artist Manager tại M-TP Entertainment. Đặc biệt, trong thời điểm nam ca sĩ có lịch trình tại Head In The Clouds 2026, gặp gỡ truyền thông và thực hiện các cuộc phỏng vấn, sự có mặt của một nhân sự phụ trách quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ hoàn toàn có thể xuất phát từ yêu cầu công việc. Thế nhưng với lịch sử nhiều lần xuất hiện cạnh nhau, những khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng trở thành đề tài được cư dân mạng quan tâm.

Khoảnh khắc Sơn Tùng và Hải Tú bị “team qua đường” bắt gặp ở Mỹ

Mới đây nhất vào tháng 9/2026, sau một sự kiện tại Hà Nội, Sơn Tùng xuất hiện tại khu vực Bốt Hàng Đậu để chụp ảnh. Trong đoạn clip do người đi đường ghi lại, phía đối diện nam ca sĩ có một người đội mũ, cầm điện thoại và liên tục hướng máy ảnh về phía Sơn Tùng. Từ vóc dáng và cách ăn mặc, một số cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn người đứng sau ống kính chính là Hải Tú.

Trước đó, Hải Tú cũng nhiều lần xuất hiện trong những hình ảnh hậu trường với vị trí khá gần Sơn Tùng, khi thì cùng ekip theo dõi quá trình quay, lúc lại đứng phía sau hỗ trợ hoặc ghi lại những khoảnh khắc của nam ca sĩ. Chính vì vậy, ngay cả khi không xuất hiện trực tiếp trong khung hình, Hải Tú vẫn thường được cộng đồng mạng "soi" ra ở một vị trí nào đó xung quanh Sơn Tùng. Từ những dự án âm nhạc đến các chuyến đi, từ hậu trường công việc đến những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên dường như luôn có một vai trò nhất định trong hành trình của "Chủ tịch".

Hình ảnh được cho là Hải Tú chính là “phó nháy” cho những bức ảnh đăng MXH của Sơn Tùng