Chỗ nào cũng chê “đắt”, người đàn ông 6 năm không mua được nhà, nhìn lại giá đã tăng gấp nhiều lần

Có nhu cầu về chỗ ở và đi tìm mua nhà từ năm 2018 nhưng anh Ph ngụ Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) đến nay vẫn ở trọ. Có một điều đáng nói là rất nhiều lần anh Ph cùng vợ và môi giới đi tìm hiểu về đất nền và nhà riêng nhưng đều chê “đắt”. Thế nhưng, chỉ sau đó không lâu mảnh đất/căn nhà đó lại tăng thêm một nấc giá. Suốt nhiều năm, số tiền tích lũy của vợ chồng anh không “lại” với mức độ tăng giá của nhà đất.

Chia sẻ mới đây, anh Ph cho hay, vào giữa năm 2018, dù khá ưng ý một căn nhà nhưng vì giá nhỉnh hơn căn kế bên khoảng 50 triệu đồng nên vợ chồng anh không mua. Sau đó, vài lần được môi giới giới thiệu các căn nhà hoặc mảnh đất khác nhưng khi tìm hiểu kỹ về giá khu vực, anh lại quyết định không mua vì cho rằng giá vẫn cao. “Đến nay cũng căn nhà, nền đất đó đã tăng giá gấp 4-5 lần giá thời điểm tôi hỏi rồi”, anh Ph cho biết.

Theo anh Ph, dù biết giá sẽ tăng nhưng vì kỹ càng về giá cả nên anh thường tìm hiểu rất nhiều bất động sản để so sánh mức giá chênh. Anh Ph cho rằng, đây vừa là điểm tốt, vừa là điểm yếu của bản thân vì thực tế chứng minh anh đã mất cơ hội sở hữu nhà và chứng kiến giá cả liên tục tăng lên. Đến nay, anh và gia đình vẫn thuê nhà nguyên căn ở và chờ tích lũy thêm mới nghĩ đến việc mua nhà.

Ảnh: Tiểu Bảo

Theo môi giới, việc người mua mất cơ hội sở hữu nhà đất vì tính “hay chê” đã diễn ra khá nhiều. Một môi giới tự do tại Tp.HCM cho biết, anh đã từng dẫn một khách hàng xem trên 30 bất động sản nhưng không thể mua được tài sản nào vì luôn trong trạng thái “deal” giá xuống, ngay cả khi rất ưng ý. Có một số mảnh đất, môi giới chưa kịp thương lượng giá với chủ thì đã có người khác vào mua. Cứ như thế, sau nhiều lần môi giới dẫn khách đi đất, căn nhà vẫn không có giao dịch. “Không ít người liên tục chê “đắt” nhưng giá sau đó còn đắt hơn”, môi giới này cho biết.

Khảo sát cho thấy, giá nhà đất tại khu ven Tp.HCM như quận 9, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi… hiện đã tăng ít nhất từ 3-8 lần so với thời điểm 2015 (tuỳ từng khu vực). Hiện nay giá một số nền đất, căn nhà giảm 10-20% so với thời điểm 2021 nhưng vẫn tăng bằng lần so với giai đoạn trước. Điều này cho thấy, trong vòng 10 năm qua, giá nhà đất không có dấu hiệu đi xuống. Có chăng, ở khoảng thời điểm nhất định, giá giảm cục bộ trên thị trường thứ cấp, không đại diện cho toàn thị trường.