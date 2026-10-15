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Cho phép chuyển mục đích 1,2ha đất làm Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ

| | Bất động sản

Cần Thơ cho phép chuyển mục đích sử dụng 12.288,4m2 đất tại phường Cái Răng để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ.

Tại Quyết định số 5237/QĐ-UBND ngày 12/10/2026, UBND TP Cần Thơ cho phép Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ tại phường Cái Răng.

Diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng là 12.288,4m2 đất (bao gồm 6.544,0m2 đất trồng lúa và 5.744,40m2 đất trồng cây lâu năm) tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ sang mục đích đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ.

Sau chuyển đổi mục đích sử dụng, hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Thời hạn sử dụng đất: kể từ ngày ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 29/3/2068.

Cho phép chuyển mục đích 1,2ha đất làm Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Báo Cần Thơ

UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ (nếu có); trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thuế thành phố Cần Thơ có trách nhiệm xác định tiền thuê đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện giảm tiền thuê đất, khoản được trừ vào tiền thuê đất, ghi nợ tiền thuê đất, phí, lệ phí... (nếu có)...

Trước ngày 31/12 hàng năm, Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ có trách nhiệm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất cho Sở Nông nghiệp và Môi trường theo đúng quy định.

Trước đó, tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 29/3/2018, UBND TP Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ làm nhà đầu tư dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ.

Diện tích đất sử dụng (giai đoạn 1) của dự án khoảng 20.671m 2. Quy mô gồm các hạng mục: nhà đa năng, nhà hội thảo, nhà nội bộ, nhà massage, bar bể bơi, sông nhân tạo, bể bơi, nhà hàng, nhà kỹ thuật; bungalow 2 phòng và 4 phòng; cây xanh, ao sen, công trình phụ trợ và giao thông.

Tổng vốn đầu tư của dự án (giai đoạn 1) là 77,2 tỷ đồng gồm vốn tự có chiếm 20% và vốn vay chiếm 80%.

Về nhà đầu tư dự án, Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cần Thơ được thành lập năm 2015.

Tại thời điểm tháng 9/2023, công ty nâng vốn điều lệ từ 76 tỷ đồng lên 89 tỷ đồng do cổ đông Nguyễn Mạnh Hòa nắm 99,5% và Lê Ngọc Cảnh nắm 0,5% còn lại. Ông Lê Mạnh Cường giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Được biết, ông Lê Mạnh Cường còn là người đại diện tại nhiều pháp nhân khác như: Công ty TNHH Du lịch và Nghỉ dưỡng Sinh thái Huế, Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Pù Luông, Công ty TNHH Du lịch Nghỉ dưỡng Sinh thái Pù Pin, Công ty TNHH MTV Du lịch - Nghỉ dưỡng Sih thái Sông Tiền...

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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