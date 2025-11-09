Cho thuê căn hộ dịch vụ theo tháng thì lập hóa đơn lúc nào? – Cơ quan Thuế trả lời

Cổng Thông tin Chính phủ đăng tải phản ánh của bà bà Phạm Thị Thu Yến, cho biết thực tế hiện nay, có nhiều cách hiểu khác nhau giữa các bên cung cấp và sử dụng dịch vụ liên quan đến quyền thỏa thuận "kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng dịch vụ cung cấp".

Cụ thể, một số ý kiến cho rằng chỉ các dịch vụ được liệt kê tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP mới được phép thỏa thuận kỳ quy ước.

Đối với các dịch vụ khác không nằm trong danh mục này, nếu thực hiện theo thời hạn tháng thì bên cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch, thay vì ngày kết thúc kỳ cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

Ví dụ, dịch vụ cho thuê căn hộ được thỏa thuận thuê theo tháng, bắt đầu từ ngày 25/6/2025, nếu kỳ thuê kết thúc vào ngày 24/7/2025, thì theo cách hiểu hiện nay, doanh nghiệp bị yêu cầu phải lập hóa đơn vào ngày 30/6/2025 và ngày 31/7/2025 (ngày cuối tháng dương lịch), thay vì ngày 24/7/2025 - thời điểm thực tế hoàn thành việc cung cấp dịch vụ trong kỳ.

Nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý minh bạch trong việc xác định thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ và lập hóa đơn, bà Yến đề nghị cơ quan chức năng làm rõ quy định và phạm vi áp dụng của việc thỏa thuận "kỳ quy ước" giữa bên cung cấp và bên sử dụng dịch vụ để thống nhất thực hiện, tránh hiểu sai quy định về thời điểm lập hóa đơn.

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (được sửa đổi tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP):

"a) Đối với các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác gồm:

Trường hợp cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung ứng nhiên liệu hàng không cho các hãng hàng không, hoạt động cung cấp điện (trừ đối tượng quy định tại điểm h khoản này), cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, nước, dịch vụ truyền hình, dịch vụ quảng cáo truyền hình, dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ bưu chính và chuyển phát (bao gồm cả dịch vụ đại lý, dịch vụ thu hộ, chi hộ), dịch vụ viễn thông (bao gồm cả dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng), dịch vụ logistic, dịch vụ công nghệ thông tin (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) được bán theo kỳ nhất định, dịch vụ ngân hàng (trừ hoạt động cho vay), chuyển tiền quốc tế, dịch vụ chứng khoán, xổ số điện toán, thu phí sử dụng đường bộ giữa nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thu phí và các trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua".

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ:

"1. Các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khác với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và khách hàng, đối tác được lập hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) bao gồm: sản phẩm phát sinh theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về chứng khoán và pháp luật về thương mại được quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa, dịch vụ thông tin tín dụng, dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (đổi với khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức)".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các dịch vụ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2025/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 07 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước (kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với người mua).



