Cho vay ngang hàng ở Việt Nam có diễn biến mới

13-08-2025 - 17:29 PM | Smart Money

Thông tin mới đây cho biết, các công ty cho vay ngang hàng (P2P Lending) sẽ phải kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Theo Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, "Cho vay ngang hàng" là một trong 3 giải pháp công nghệ tài chính (giải pháp Fintech) được tham gia cơ chế thử nghiệm, bên cạnh giải pháp Chấm điểm tín dụng và Chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API).

Giải pháp cho vay ngang hàng là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin do công ty cho vay ngang hàng cung cấp để kết nối thông tin, hỗ trợ giao kết hợp đồng trên nền tảng số giữa khách hàng là bên đi vay và bên cho vay. Đồng tiền sử dụng trong giải pháp cho vay ngang hàng là đồng Việt Nam.

Công ty cho vay ngang hàng chỉ được thực hiện cung ứng giải pháp cho vay ngang hàng trong phạm vi thử nghiệm tại Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm được Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty cho vay ngang hàng theo quy định tại Nghị định này.

Công ty cho vay ngang hàng tham gia Cơ chế thử nghiệm không được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác không được nêu tại Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm, không được tự cung cấp biện pháp bảo đảm cho khoản vay của khách hàng, hoạt động với tư cách là khách hàng và cung cấp giải pháp cho vay ngang hàng cho công ty cầm đồ.

Đáng chú ý, fintech cho vay ngang hàng sẽ phải báo cáo dư nợ khách hàng với CIC.

Cụ thể, giải pháp cho vay ngang hàng được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm phải có biện pháp để xác định và quản lý dư nợ tối đa đối với một bên đi vay tại giải pháp cho vay ngang hàng do mình cung cấp, báo cáo và khai thác thông tin tức thời về bên đi vay tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam để đảm bảo tuân thủ quy định về dư nợ tối đa đối với một bên đi vay tại giải pháp cho vay ngang hàng do mình cung cấp dư nợ tối đa đối với một bên đi vay tại toàn bộ các giải pháp cho vay ngang hàng tham gia cơ chế thử nghiệm.

Việc giải ngân, thanh toán khoản vay, lãi, phí cho các giao dịch của khách hàng tại giải pháp cho vay ngang hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc ví điện tử của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Tại một cuộc họp gần đây của Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, theo Nghị định 94 về Fintech, các công ty cho vay ngang hàng (P2P Lending) sẽ phải kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Điều này giúp bổ sung nguồn dữ liệu phi ngân hàng, hỗ trợ TCTD đánh giá chính xác hơn năng lực tài chính của khách hàng.

Đáng chú ý, tháng 7 vừa qua, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) cũng đã thông báo mời giá dịch vụ thuê hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống cho vay ngang hàng P2P.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

