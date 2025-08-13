Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện ít nhất 2 website giả mạo Ngân hàng Nhà nước: BIDV, TPBank đồng loạt phát cảnh báo

13-08-2025 - 15:28 PM | Smart Money

Mới đây, Cục Công nghệ thông tin đã có văn bản về việc phát hiện tình trạng giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong thời gian gần đây, qua công tác giám sát an toàn, an ninh mạng, Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) đã phát hiện tình trạng một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Cụ thể:

Cục CNTT phát hiện có ít nhất 02 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng TTĐT chính thức của NHNN là https://sbvhn[.]com và https://state-bank[.]vercel[.]app.

Đặc biệt, ngoài giả mạo các thông tin, nội dung trên Cổng TTĐT chính thức của NHNN, một số website đang thực hiện phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc.

Để bảo đảm an toàn, an ninh mạng, Cục CNTT đề nghị các đơn vị:

1. Thực hiện thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, nhân viên và khách hàng về địa chỉ Cổng TTĐT chính thức, duy nhất của NHNN có địa chỉ: https://sbv.gov.vn.

2. Khuyến cáo người dùng tuyệt đối không truy cập các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như Apple App Store (trên hệ điều hành iOS) và Google Play Store (trên hệ điều hành Android).

3. Khi phát hiện các trang web có dấu hiệu giả mạo Cổng TTĐT chính thức của NHNN cần chủ động ngăn chặn và thông báo ngay tới Cục CNTT để có các biện pháp xử lý kịp thời. Thông tin liên hệ: điện thoại: 0848595983, thư điện tử: antt@sbv.gov.vn.

Trên website và fanpage chính thức, hai ngân hàng BIDV và TPBank đã thông tin đến khách hàng về tình trạng trên, đồng thời khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình.

Linh San

An ninh tiền tệ

