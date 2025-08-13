Ứng dụng khiến người phụ nữ Hà Nội mất trắng 630 triệu đồng

Thời gian gần đây, hàng loạt sàn tiền ảo mọc lên và được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với những lời mời chào lợi nhuận khủng, lãi suất vượt xa các kênh đầu tư truyền thống. Không chỉ hứa hẹn “ăn chắc mặc bền”, nhiều đối tượng còn chủ động “tặng tiền” cho người chơi để tạo lòng tin và lôi kéo tham gia. Thực tế, đây là chiêu thức quen thuộc của các đường dây lừa đảo, khiến không ít người mất trắng số tiền lớn chỉ sau vài ngày.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị D (45 tuổi, trú tại Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global.

Cảnh báo lừa đảo khi đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội)

Theo trình bày, ngày 21/7/2025, chị D quen một người qua mạng xã hội. Người này tỏ ra thân thiện, chủ động giới thiệu về một kênh đầu tư tiền ảo “uy tín” và khẳng định đây là cơ hội sinh lời hiếm có. Để tạo niềm tin, đối tượng còn chuyển tặng chị D 18 triệu đồng “làm vốn” chơi thử. Thấy số tiền được gửi thật, chị D nạp thêm 60 triệu đồng vào tài khoản Koi Global và nhanh chóng rút được 1,5 triệu đồng tiền lãi.

Việc rút lãi thành công càng khiến chị tin rằng đây là “mỏ vàng” có thể kiếm tiền dễ dàng. Trong thời gian ngắn, chị liên tục thực hiện thêm 5 lần nạp tiền, nâng tổng số vốn đầu tư lên 350 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục “thuyết phục” nâng cấp lên tài khoản VIP 1 với mức phí 30.000 USDT (một loại tiền mã hóa), hứa hẹn lợi nhuận vượt trội.

Ham lời, chị D tiếp tục nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền đối tượng yêu cầu để kích hoạt VIP 1. Lúc này, kẻ lừa đảo quay sang gây áp lực, liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, yêu cầu chị chuyển nốt số tiền còn lại. Cảm thấy bất an, chị D tìm hiểu kỹ hơn và nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo. Ngay lập tức, chị đến cơ quan Công an trình báo.

Tổng số tiền chị D đã chuyển cho đối tượng lên tới 630 triệu đồng, nhưng toàn bộ đều bị chiếm đoạt.

Công an TP Hà Nội cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến thời gian qua. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý hám lợi, thiếu hiểu biết về tiền ảo của người dân, tạo dựng kịch bản đầu tư hoàn hảo, cho rút lãi nhỏ để lấy lòng tin trước khi “đánh” khoản lớn.

Người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời kết bạn, làm quen qua mạng xã hội, đặc biệt là lời chào mời đầu tư tiền ảo với lãi suất cao. Tuyệt đối không tham gia giao dịch, mua bán trên các sàn tiền ảo, website hay ứng dụng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận, bởi các sàn này không có đại diện pháp lý trong nước, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tiền.

Nếu phát hiện hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo quy định.