Choáng ngợp đại công trình 18 tỷ USD của Vingroup ở tỉnh miền Bắc, trở thành dự án "khủng" nhất lịch sử

Hoàn thành 80,76% giải phóng mặt bằng cho dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh mới đây đã có buổi làm việc với phường Hà An để kiểm tra thực địa và đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh – một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất trong lịch sử Tập đoàn Vingroup.

Theo báo cáo của phường Hà An, tổng diện tích thu hồi đất thuộc phạm vi dự án trên địa bàn là 3.186 ha, ảnh hưởng đến 1.818 hộ dân và 10 tổ chức.

Ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, làm việc với phường Hà An về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đến nay, công tác hồ sơ đã được triển khai quyết liệt:

86 hồ sơ đã thẩm định;

9 hồ sơ đã phê duyệt;

101 hồ sơ đã niêm yết công khai;

12 phương án phục vụ giao đất đã được phê duyệt;

50 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị chủ đầu tư.

Đặc biệt, phường Hà An đã vận động thành công 11 hộ dân và 3 tổ chức, bàn giao thêm 343 ha đất. Trong 22 hộ tồn đọng được chuyển từ thị xã Quảng Yên về, 12 hộ đã đồng ý bàn giao với diện tích 60,77 ha.

Tổng cộng, 80,76% diện tích cần thu hồi cho dự án đã được giải phóng và bàn giao cho chủ đầu tư — một con số được đánh giá là rất tích cực đối với dự án có quy mô lớn và phức tạp như Hạ Long Xanh.

Ghi nhận nỗ lực của địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của phường Hà An trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục giữ vững quyết tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để:

Hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 1/2026;

Đảm bảo điều kiện giao đất cho nhà đầu tư ngay trong tháng 11/2025.

Đây là những mốc quan trọng để dự án có thể triển khai đồng bộ, đáp ứng các mục tiêu phát triển đô thị chiến lược của tỉnh.

Ảnh minh họa Dự án Hạ Long Xanh trong tương lai bằng AI ChatGPT (chỉ mang tính chất giả định, không phải hình ảnh chính thức).

Phía Tập đoàn Vingroup — chủ đầu tư của dự án — được yêu cầu khẩn trương lập hồ sơ đối với toàn bộ diện tích đã có mặt bằng sạch, chuẩn bị các bước thi công theo đúng tiến độ đã cam kết.

Hạ Long Xanh được kỳ vọng là đại đô thị sinh thái tầm cỡ quốc tế, góp phần định hình diện mạo đô thị mới của Quảng Ninh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ cho khu vực Quảng Yên – Hạ Long.

Dự án "khủng" nhất lịch sử Vingroup được quy hoạch thế nào?

Tập đoàn Vingroup trước đó đã phê duyệt việc điều chỉnh một số thông tin dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của dự án.

Đáng chú ý, tổng mức đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), cao gần gấp đôi so với con số hơn 232.000 tỷ đồng được tập đoàn công bố năm 2020. Đây cũng là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong lịch sử tập đoàn này tính đến nay.

Dự án Hạ Long Xanh được khởi công tháng 10/2021, với thời gian triển khai dự kiến trong 10 năm. Toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở và thương mại, dịch vụ thuộc phân khu Hạ Long do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công.

Vị trí dự án được đánh giá có giá trị đặc biệt khi phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh. Tại khu vực này, Tập đoàn Vingroup cũng đang đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long 350 km/h.

Việc đưa đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long vào quy hoạch không chỉ tạo đột phá về hạ tầng giao thông cho tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, mà còn được xem là yếu tố “cộng hưởng giá trị” trực tiếp cho siêu đô thị Hạ Long Xanh – dự án có vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup.

Khi thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long rút xuống chỉ còn khoảng nửa giờ với đoàn tàu tốc độ cao, Quảng Ninh bước vào quỹ đạo phát triển mới: từ “đô thị du lịch theo điểm đến” thành “không gian cư trú mở rộng” của cư dân Thủ đô.

Khả năng kết nối tốc độ cao cũng giúp Hạ Long Xanh không chỉ là điểm du lịch cuối tuần, mà thu hút lớp cư dân tri thức – kinh tế mới: chuyên gia, nhà đầu tư, nhóm lao động chất lượng cao vốn trước đây bị giới hạn bởi khoảng cách di chuyển.

Tuyến đường sắt tốc độ cao tạo ra một “hành lang đồng nhất” giữa Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, trong đó Hạ Long trở thành cực dịch vụ – an cư then chốt, bổ trợ cho vai trò công nghiệp – logistics của Hải Phòng và vai trò trung tâm chính trị – quản trị của Hà Nội.

Vì thế, tuyến đường sắt 350 km/h sẽ giúp Quảng Ninh xây dựng mô hình đô thị ven biển gắn với trung tâm quyền lực – tài chính Hà Nội theo cấu trúc “hai cực vận hành”: làm việc ở Thủ đô – cư trú tại siêu đô thị biển.



