Choáng ngợp trước công viên băng tuyết lớn nhất hành tinh

MỚI NHẤT!
18-12-2025 - 16:17 PM |
Lifestyle
Công viên băng tuyết lớn nhất thế giới khai trương ngày 17/12 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Đây là lần thứ 27 sự kiện Ice-Snow World được tổ chức, thu hút du khách toàn cầu.
Khu công viên có diện tích khổng lồ 1,2 triệu m², trở thành điểm đến băng tuyết lớn nhất thế giới. Công trình sử dụng tới 400.000 m³ băng và tuyết để xây dựng.
Năm nay, chủ đề “Ice and Snow, Fairy Tale World” mang đến trải nghiệm như bước vào thế giới cổ tích mùa đông, với nghệ thuật điêu khắc băng tuyết tinh xảo và không gian tương tác độc đáo cho du khách.
Công viên được thiết kế với 3 trục cảnh quan chính, mỗi khu vực đều có kiến trúc băng tuyết đặc sắc, tạo nên không gian chụp ảnh, tham quan và trải nghiệm nghệ thuật mùa đông hấp dẫn.
Ngoài cảnh quan, nơi đây còn tổ chức diễu hành nghệ thuật băng tuyết, sân khấu ngoài trời với các buổi biểu diễn hàng ngày. Đặc biệt, có nhà mái vòm khí nén rộng 5.000 m² cho hoạt động trong nhà.
Công nghệ hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ: hệ thống chiếu sáng thông minh tạo hiệu ứng lung linh ban đêm, cùng các tính năng tương tác AI giúp khách tham quan trải nghiệm sống động và mới mẻ.
Sự kiện này trùng với Lễ hội Băng Tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân, nơi diễn ra các cuộc thi điêu khắc băng quốc tế, bóng đá tuyết và khúc côn cầu trên băng, mang đến không khí thể thao sôi động cho du khách.
Từ 17–23/12, vé người lớn có giá khuyến mãi 298 nhân dân tệ (42 USD), sau đó trở lại mức 328 nhân dân tệ. Ngoài ra, Cáp Nhĩ Tân còn có triển lãm tuyết Sun Island rộng 1,5 triệu m² và lễ hội bên sông Tùng Hoa.
Theo Hải Yến
Giáo dục & thời đại
Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082
Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Liên hệ quảng cáo
Hotline:
Email: doanhnghiep@admicro.vn
© Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.