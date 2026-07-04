Choáng váng với cuộc sống đắt đỏ bậc nhất thế giới ở ngay nước láng giềng Việt Nam: 1 tách cà phê có giá 126k, thuê căn hộ nhỏ xinh cũng ngốn 100 triệu/tháng

Đảo quốc nhỏ bé với chi phí sinh hoạt đắt bậc nhất hành tinh

Singapore từ lâu đã nổi tiếng là một trung tâm toàn cầu sầm uất nhưng lại đi kèm với mức chi phí sinh hoạt vô cùng đắt đỏ. Theo một nghiên cứu của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu khảo sát 45 thành phố, đảo quốc này hiện xếp thứ 4 thế giới về mức sống đắt đỏ dành cho người nước ngoài và thứ 28 đối với người dân địa phương.

Nếu chỉ tính riêng tại khu vực châu Á, Singapore vững vàng ở vị trí đầu bảng cho cả hai nhóm đối tượng trên, vượt qua cả những nơi vốn nổi tiếng đắt đỏ như Hong Kong (Trung Quốc).

Giá nhà ở tại Singapore đứng thứ 6 trong số 45 thành phố đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài, nhưng lại xếp thứ 23 đối với người dân địa phương.

Nghiên cứu cũng cho thấy chi phí đi lại và giáo dục ở Singapore đối với người nước ngoài là cao nhất trên toàn cầu, trong đó chi phí sở hữu ô tô được cho là đắt đỏ nhất do hệ thống Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.

Chi phí sinh hoạt của người nước ngoài tại đây chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi lạm phát toàn cầu và biến động tỷ giá hối đoái. Ba yếu tố chính đẩy mức sống lên cao ngất ngưởng bao gồm giá nhà ở, chi phí đi lại và học phí tại các trường quốc tế. Mặc dù báo cáo của Julius Baer năm 2024 xếp Singapore là thành phố đắt đỏ nhất thế giới dựa trên thói quen tiêu dùng của giới siêu giàu, thực tế cuộc sống hàng ngày của người dân vẫn chịu nhiều áp lực từ giá cả leo thang.

Sinh hoạt phí ở Singapore ở mức ngang hoặc hơn các nước phát triển phương Tây

Dù lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ mức 2,5% xuống 1,8% vào cuối năm 2024, chi phí cho các nhu cầu thiết yếu vẫn là một gánh nặng lớn.

Người dân địa phương có phần dễ thở hơn nhờ các khoản trợ cấp của chính phủ đối với nhà ở công cộng và các dịch vụ thiết yếu. Ngược lại, những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây phải tự mình gánh vác toàn bộ các chi phí từ thuê nhà tư nhân, y tế cho đến giáo dục, khiến áp lực tài chính trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Bữa ăn 265k, cà phê 126k và giá thuê nhà lên đến trăm triệu đồng/tháng

Khi xét đến các chi phí cụ thể, sự chênh lệch giá cả tại Singapore so với các nước láng giềng Đông Nam Á lại càng hiện ra một cách choáng váng.

Theo thống kê của Stashaway, đối với nhu cầu ăn uống cơ bản, một bữa ăn đơn giản tại nhà hàng bình dân sẽ tiêu tốn khoảng 13 SGD (khoảng 265.000 VNĐ), trong khi một phần ăn McDonald's có giá 10 SGD (khoảng 204.000 VNĐ).

Thậm chí, một vỉ 12 quả trứng cũng có giá 4,30 SGD (khoảng 87.000 VNĐ) và một tách cà phê cappuccino lên tới 6,19 SGD (khoảng 126.000 VNĐ). Mức giá này đắt hơn nhiều so với Kuala Lumpur hay Bangkok (chỉ bằng trung bình 1/2) nhưng vẫn rẻ hơn đôi chút nếu đặt lên bàn cân với London hay New York.

Giá đồ ăn tại Singapore được đánh giá là đắt đỏ hơn hẳn các nước cùng khu vực

Nhiều du khách nước ngoài có thể cảm nhận sự đắt đỏ của Singapore khi ăn uống. Đối với những nhà hàng phân khúc bình dân, thực khách phải chi khoảng 15 SGD (khoảng 306.000 VNĐ) đến 26 đô la Singapore (khoảng 530.000 VNĐ) cho một người.

Tuy nhiên, nếu muốn nâng tầm trải nghiệm tại các nhà hàng sang trọng, mức giá sẽ rơi vào khoảng 311 SGD (khoảng 6,3 triệu VNĐ) đến 446 SGD (khoảng 9,1 triệu VNĐ) cho một thực đơn bữa tối 7 món tinh tế, và lưu ý rằng mức chi phí này chưa bao gồm các loại rượu vang ăn kèm.

Bảng giá trung bình chi phí tại các thành phố năm 2025 (đơn vị: SGD). Nguồn: Stashaway

Giá cả phương tiện đi lại cá nhân tại Singapore được xem là một sự xa xỉ bậc nhất thế giới do sự tồn tại của hệ thống Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe. Để sở hữu một chiếc xe như Honda City, người mua phải bỏ ra từ 145.999 đến 146.999 SGD (khoảng 2,97 đến 2,99 tỷ VNĐ). Đó là chưa kể các khoản chi phí duy trì hàng tháng như tiền xăng, phí đỗ xe, bảo hiểm và bảo dưỡng có thể dễ dàng vượt qua mức 675 SGD (khoảng 13,7 triệu VNĐ). Sở hữu một chiếc ô tô ở Singapore được xem là một thứ xa xỉ.

Đổi lại, hệ thống giao thông công cộng lại có giá cả rất phải chăng, chỉ với 1,19 SGD (khoảng 24.000 VNĐ) cho một chặng ngắn đi tàu điện ngầm.

Vấn đề nổi cộm nhất và gây choáng váng hơn cả cho người nước ngoài khi đến Singapore chính là tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà tại đảo quốc sư tử thực sự ở mức "trên trời" và tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu cao nhưng nguồn cung lại hạn chế.

Một căn hộ một phòng ngủ nằm ngay tại trung tâm thành phố có giá thuê lên tới 3.928 SGD (khoảng 80 triệu VNĐ) mỗi tháng. Nếu muốn thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở khu vực trung tâm, con số này nhảy vọt lên 7.806 SGD (khoảng 159 triệu VNĐ), cao gấp nhiều lần so với chi phí thuê nhà ở Kuala Lumpur hay Bangkok.

Giá thuê căn hộ ở mức trung bình, tiện nghi có thể lên đến trăm triệu đồng/tháng

Cuối cùng, các chi phí giáo dục cũng là một thách thức không nhỏ. Học phí trường công lập cho học sinh không thuộc khối ASEAN có thể lên tới 2.231 SGD (khoảng 45,5 triệu VNĐ) một tháng. Đối với các trường quốc tế, phụ huynh phải chuẩn bị từ 15.900 đến 50.200 SGD (khoảng 324 triệu đến 1,02 tỷ VNĐ) cho một năm học, chưa tính các khoản phí ghi danh hay đồng phục.

Bức tranh toàn cảnh này cho thấy để có thể duy trì một cuộc sống thoải mái tại quốc gia láng giềng hiện đại này, cả người dân lẫn giới tinh hoa ngoại quốc đều phải có một nền tảng tài chính thực sự vững chắc.

Nguồn: CNA, Stashaway