Choáng với độ giàu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo dữ liệu từ Forbes, đến hết ngày 25/9/2025, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup ở mức 15,4 tỷ USD, đứng thứ 168 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Nếu quy đổi toàn bộ tài sản sang tờ 100 USD (nặng 1 gram), thì số tiền trên có tổng khối lượng khoảng 154 tấn. Còn nếu xếp chồng toàn bộ 15,4 tỷ USD bằng tờ 100 USD, cột tiền sẽ cao khoảng 16,94 km – gấp đôi đỉnh Everest (8.849 m).

Dân số Việt Nam hiện có khoảng 101,7 triệu người, giả sử chia đều thì mỗi người sẽ nhận khoảng 4 triệu đồng. Thậm chí, ngay cả khi chi tiêu "vung tay" 10 tỷ đồng mỗi ngày, ông Vượng cũng cần tới 105 năm mới tiêu hết số tiền này.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, khối tài sản của ông tăng thêm 11,3 tỷ USD, tức gấp gần 4 lần so với đầu năm. Trung bình, ông Vượng "kiếm" được khoảng 42 triệu USD mỗi ngày, tương đương hơn 1,3 tỷ USD mỗi tháng.

Đặc biệt, khối tài sản trên còn đưa ông Phạm Nhật Vượng vượt qua nhiều gương mặt đình đám như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong, người giàu nhất Malaysia Robert Kuok, người giàu nhất Philippines Enrique Razon Jr., huyền thoại đầu cơ George Soros,…

Tại Việt Nam, quy mô tài sản của ông Vượng hiện cao gấp rưỡi so với tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch HDBank, Chủ tịch Vietjet Air, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank và ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch Tập đoàn Masan.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup bứt phá mạnh. Tính từ đầu năm 2025, thị giá VIC đã tăng gần 4 lần lên mức đỉnh mới 158.000 đồng/cổ phiếu. Đà tăng này đã đưa vốn hóa Vingroup lên hơn 613.000 tỷ đồng, vượt qua "ông lớn" Vietcombank (VCB) để trở thành cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Chỉ tính riêng lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng trực tiếp và gián tiếp nắm giữ, khối tài sản đã ước tính khoảng 290.000 tỷ đồng, lớn hơn vốn hóa của nhiều ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank,…

Ngoài cổ phiếu VIC, một phần không nhỏ tài sản của người giàu nhất Việt Nam đang nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 7 tỷ USD.

Không chỉ tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận sự bứt phá tài sản, vợ ông là bà Phạm Thu Hương cũng vừa mới chạm đến mốc tỷ USD (gần 27.000 tỷ đồng) tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam khi trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, khối tài sản của bà Hương đã tăng hơn 20.000 tỷ đồng qua đó đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, Forbes chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương là tỷ phú USD. Tuy nhiên, với đà tăng của cổ phiếu VIC như hiện nay, không loại trừ khả năng, bà Hương sẽ trở thành người Việt Nam cái tên tiếp theo lọt vào danh sách này của Forbes.



