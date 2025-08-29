"Chơi mà học – Học mà vui: tuổi thơ về với Trà Sư"

Nhặt trứng – Làm bánh – Những bài học ngọt ngào từ nông trại

Trong ánh nắng dìu dịu và tiếng chim thánh thót vang vọng giữa rừng tràm, những bước chân bé nhỏ háo hức dấn sâu xuống ao bùn mát rượi. Tại đây, các bé được hoá thân thành "nông dân miền Tây nhí", lội bùn bắt cá – một trò chơi dân gian tưởng đã lùi xa, nay bỗng sống lại đầy sống động. Cảm giác lần đầu tự tay bắt được một chú cá, nghe tiếng reo vang giòn giã, ấy là khoảnh khắc mà không thiết bị công nghệ nào có thể thay thế.

Từ ổ rơm mộc mạc, những quả trứng được các bé nâng niu nhặt về như những kho báu nhỏ. Và rồi, dưới sự hướng dẫn của cô chú nông dân hiền hậu, từng mẻ bánh thơm lừng được ra lò trong niềm vui lan tỏa. Đó không chỉ là trò chơi, mà là bài học đầu đời về lao động, về sự nâng niu những gì thiên nhiên ban tặng.

Chuyến hành trình không thể thiếu màn đạp xe trên mặt nước – hoạt động vừa lạ vừa vui, giúp trẻ rèn luyện thể lực và giữ thăng bằng trong tiếng cười rộn vang. Một vòng hồ mát rượi, những đóa hoa sen e ấp ven bờ, như thể cả mùa hè đang trôi theo từng vòng bánh xe.

Trồng rau, đào khoai bài học ươm mầm xanh

Được cầm cuốc nhỏ xới đất, được gieo một mầm xanh và chờ đợi thành quả, trẻ không chỉ học cách kiên nhẫn mà còn thấm thía giá trị của hạt gạo, củ khoai trong từng bữa ăn. Một lần cúi người vun đất, là một lần chạm vào trái tim của mẹ thiên nhiên. Và cũng là một lần trẻ học được bài học về sự chăm chút và kiên trì – điều mà cuộc sống hiện đại đôi khi khiến các em lãng quên.

Ưu đãi đặc biệt: Chỉ với 50.000 đồng/trải nghiệm, trẻ được tham gia mỗi hoạt động trong chương trình "Chơi mà học – Học mà vui". Đặc biệt, mua 6 vé – tặng 1 vé, thích hợp cho nhóm bạn nhỏ hoặc đại gia đình cùng nhau "đi trốn" thành thị.

Nếp sống Nam bộ xưa

Hơn thế nữa, một góc ký ức mộc mạc được tái hiện nguyên vẹn nếp sống Nam bộ thuở xưa. Nhìn vào căn chòi tre giản dị mái lợp lá, nơi trẻ em có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ xinh yêu nhìn ngắm từng vật dụng xưa cũ bằng đất nùng, bằng gốm thô mộc…như lạc trôi vài không gian miệt vườn xưa, nơi hơi thở quê hương vẫn còn hoài niệm.

Thư viện sinh thái, đa dạng các loài chim cò quý hiếm

Không cần sách vở, các em vẫn được học văn hóa, lịch sử – bằng mắt, bằng tay, bằng cả trái tim non trẻ đang mở ra trước bao điều mới mẻ. Chạm vào chiếc lu nước rêu phong, ngồi cạnh chiếc bếp nhỏ bằng đất nung… những đứa trẻ thành thị lần đầu được "nếm" thử mùi ký ức nồng đượm của vùng đất phương Nam. Từ đó, lòng yêu quê, thương đất, quý trọng cội nguồn như nảy mầm một cách tự nhiên.

Ý nghĩa hơn cả, một chuyến đi Trà Sư mang lại cho trẻ một tuổi thơ "nguyên bản" – nơi con trẻ học cách quan sát, lắng nghe, vận động và kết nối. Mỗi hoạt động không chỉ là niềm vui mà còn là cơ hội để gắn bó yêu thương trong từng phút giây gần gũi bên cha mẹ.

"Hạnh phúc là khi ta thấy con cười – không phải trước màn hình điện thoại, máy tính mà giữa thiên nhiên bao la."