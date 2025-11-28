Chọn nhà đầu tư đường sắt tốc độ cao: Công khai, không dấm dúi

Tập đoàn có nhân sự 70 người cũng muốn được đầu tư

Ngày 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có 3 phương thức: Đầu tư công, đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) và đầu tư tư nhân. Theo ông Bình, yêu cầu đặt ra là phải lựa chọn được hình thức đầu tư tối ưu, có lợi nhất cho đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xem xét phải công tâm, khách quan, minh bạch, công khai, "không có gì dấm dúi" và trao đổi hết sức thẳng thắn, cởi mở. Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao thiện chí của các doanh nghiệp muốn cống hiến cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, song cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng; có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án", Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.

Ông Nguyễn Nam Thiều - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery - bày tỏ thiện chí mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn. Khi được hỏi về quy mô nhân sự, vốn đầu tư và năng lực thực hiện dự án, ông Thiều nói, hiện Tập đoàn có nhân sự khoảng 70 người và tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải - bày tỏ thiện chí được tham gia vào dự án theo hình thức đầu tư, kinh doanh (theo Luật Đầu tư). Về phần vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay; ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định các cam kết mạnh mẽ về bảo đảm công tác nhân sự, tiến độ, chất lượng dự án , giải ngân theo đúng tiến độ; bảo đảm các hạng mục phải chuyển giao cho nhà nước quản lý theo đúng tiến độ; bảo đảm các vấn đề về chất lượng, công nghệ…

Khẩn trương đề xuất phương thức đầu tư

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed mong muốn được đầu tư dự án theo hình thức đầu tư kinh doanh, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 61 tỷ USD (không kể chi phí giải phóng mặt bằng), với thời hạn thi công dự án 5 năm.

Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp ngày 27/11. Ảnh: VGP.

Đề nghị được vay 80% vốn đầu tư dự án và hoàn trả trong vòng 30 năm, Vinspeed khẳng định các cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là các quy trình, quy định trong vay vốn; bảo đảm đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại, tăng cường hợp tác với các đối tác trong tăng tỷ lệ nội địa hóa ngành đường sắt…

Trên cơ sở các tài liệu đã có và thông tin các doanh nghiệp cung cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương thức đầu tư và các cơ chế chính sách đi kèm, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Theo Phó Thủ tướng, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ thảo luận, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.