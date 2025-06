Chọn sống xanh – Chọn dây điện không chì CADIVI: Giải pháp mới, giá thân quen

Không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ hay công năng, những khái niệm từng được xem là "cao cấp" như tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường hay an toàn cho sức khỏe đã trở thành tiêu chuẩn mới trong thiết kế và thi công.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, các nhà thầu, kỹ sư và người tiêu dùng đứng trước một bài toán đầy thử thách. Làm sao tích hợp công nghệ xanh vào công trình mà vẫn đảm bảo sự cân bằng hợp lý trong tổng thể đầu tư?

Sản phẩm xanh – Chất lượng vững vàng

Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn, thân thiện với môi trường và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, CADIVI tiên phong sử dụng các loại nguyên vật liệu cao cấp đạt đồng thời các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn điện và bảo vệ môi trường. Dù chi phí sản xuất tăng do ứng dụng công nghệ và vật liệu xanh, CADIVI vẫn giữ nguyên mức giá bán lẻ sản phẩm, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm những cải tiến ưu việt từ dòng sản phẩm mới. Đây là chiến lược thể hiện cam kết về chất lượng và minh chứng cho triết lý phát triển bền vững, đặt lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng lên hàng đầu.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội về mặt kỹ thuật lẫn môi trường, dòng sản phẩm dây điện không chì CADIVI đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho các công trình dân dụng yêu cầu tiêu chuẩn cao như khu đô thị, trường học, bệnh viện, cao ốc văn phòng hay nhà ở hiện đại. Một số tính năng nổi bật của dòng dây điện thân thiện môi trường CADIVI bao gồm:

Vật liệu cách điện không chì: vỏ ngoài dễ xé, an toàn cho sức khỏe người dùng và môi trường.

Đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP): chứng nhận uy tín do Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC – Singapore Green Building Council) cấp, nhằm công nhận các sản phẩm xây dựng thân thiện với môi trường, có đóng góp tích cực cho các công trình xanh.

CADIVI đạt chứng nhận SGBP từ Hội đồng công trình Xanh Singapore cho các dòng sản phẩm dây điện không chì

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, dòng sản phẩm dây điện không chì LF còn mang đến lợi ích thiết thực cho chủ đầu tư và nhà thầu, như: tăng hệ số an toàn điện cho công trình, tăng tuổi thọ thiết bị nhờ vận hành ổn định, giúp đạt các tiêu chuẩn trong hồ sơ công trình xanh, góp phần giảm thiểu phát thải độc hại ra môi trường sống.

CADIVI – Hành trình 50 năm vì tương lai bền vững

Là thương hiệu dây cáp điện hàng đầu Việt Nam, CADIVI luôn tiên phong kiến tạo giá trị bền vững qua từng sản phẩm trong suốt nửa thế kỷ phát triển. CADIVI luôn tin rằng, mỗi công trình là một tuyên ngôn của trách nhiệm với cộng đồng và môi trường. Và đôi khi, chính sự lựa chọn thầm lặng như dây điện âm tường lại là bước khởi đầu cho một hành trình sống xanh.

Dây điện LF & LSHF - Tương lai xanh của ngành dây cáp điện

Dòng sản phẩm dây điện không chì LF của CADIVI hiện đã có mặt tại các đại lý và cửa hàng phân phối chính hãng CADIVI trên toàn quốc, sẵn sàng đồng hành cùng các công trình Việt Nam trong hành trình kiến tạo một tương lai an toàn, xanh và thịnh vượng hơn.