Chồng Hương Lan 80 tuổi: Khỏe mạnh như thanh niên, leo mái nhà, bắt từng con sâu cho vợ

Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã tới nhà danh ca Hương Lan chơi. Vừa tới cửa nhà, Quang Lê đã thấy ông xã Hương Lan đang tưới cây trong vườn.

Ông xã Hương Lan ở tuổi 80

Dù đã ở tuổi 80 nhưng ông xã Hương Lan vẫn vô cùng phong độ, khỏe mạnh, cả ngày đứng dưới nắng để chăm cây, tưới cây vẫn không hề hấn gì, giọng nói sang sảng, đi lại nhanh nhẹn. Cơ thể ông xã Hương Lan vẫn rắn rỏi, lưng thẳng, ăn mặc như thanh niên.

Quang Lê vừa trông thấy đã phải thốt lên: "Đó mọi người thấy không, bố đã 80 tuổi mà vẫn trai tráng, khỏe mạnh thế này, như thanh niên vậy. Đến tôi kém bố phải 40 tuổi mà còn không khỏe được như bố, cả ngày ở ngoài chăm vườn cây, sửa nhà sửa cửa.

Bố còn leo lên cả nóc nhà để sửa mái nhà cơ mà. Tôi vẫn nhớ lần bố leo tận mái nhà, tôi không tin vào mắt mình. Tôi kém bố bao tuổi mà cũng chịu, không làm được".

Ông xã Hương Lan nói thêm: "80 tuổi mấy tháng rồi, sinh nhật tròn 80 hồi tháng hai cơ".

Không chỉ khỏe mạnh, phong độ, ông xã Hương Lan còn rất yêu thương, chăm vợ. Nữ danh ca chia sẻ: "Vợ chồng với nhau, mỗi người lo một việc trong nhà, người lo việc này người lo việc khác.

Những việc ông xã tôi làm, tôi cũng đâu làm được. Ông xã lo trồng cây, chăm bón cây cối, dựng nhà dựng cửa, sửa nhà cửa, vườn tược… Tất cả mọi việc đều là ông xã tôi làm hết.

Thậm chí, đến hái rau ông xã tôi cũng hái vì tôi sợ sâu. Khổ thế đấy, tôi khoái ăn rau nhưng lại sợ sâu. Ông ấy ngồi ngắt từng cọng rau, ngắt kỹ để không có sâu rồi tôi đem vào rửa rau. Nhiều khi tôi sợ nên ông xã đem rau vào rửa luôn cho tôi".

Được biết, đầu năm 1986, trong tiệc mừng sinh nhật của ca sĩ Elvis Phương, Hương Lan đã gặp ông Đặng Quốc Toản, một kỹ sư cơ khí hàng không. Hai người nảy sinh tình cảm và chính thức đi đến hôn nhân vào năm 1988. Ông xã nữ danh ca có ba người con riêng trước khi về sống với Hương Lan.

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, danh ca Hương Lan đã tìm thấy hạnh phúc bên người chồng kỹ sư. Nữ từng tiết lộ với truyền thông rằng mình đã phải lòng ông xã vì tính cách khoan dung, hài hước, yêu thương gia đình. Hơn 30 năm chung sống, đến nay vợ chồng danh ca Hương Lan vẫn giữ được lửa hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Năm 2020, Hương Lan và chồng đã tổ chức lễ cưới ý nghĩa tại nhà thờ nhân dịp về Việt Nam.