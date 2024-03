“Chóng mặt” với đà tăng giá chung cư Hà Nội, kịch bản đang diễn ra như TP.HCM cách đây 3 năm

Anh Nguyễn Xuân Mạnh (32 tuổi, Hà Nội) chia sẻ có ý định chuyển đổi từ nhà đất sang chung cư. Tuy nhiên, khi tìm hiểu, anh thấy giá chung cư ở tình trạng "ngáo" giá và liên tục tăng nên chần chừ mãi không xuống tiền. Cụ thể, thời điểm tháng 11/2022, anh Mạnh tìm mua căn hộ 2 ngủ, 71m2 ở khu vực Kim Giang, quận Thanh Xuân được báo giá 3,1 tỷ đồng bao phí.

“Thời điểm đó, tôi thấy thị trường bất động sản cả nước đang bước vào trầm lắng nên nghĩ rằng đợi thêm một thời gian, giá chung cư sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá chung cư đi ngược lại thị trường đang giảm giá, cắt lỗ ở phân khúc đất nền, biệt thự, shophouse… mà liên tục tăng giá”, anh Mạnh chia sẻ.

Anh này cho biết, đến tháng 12/2023 - sau hơn 1 năm, vẫn tại dự án đó và cùng tiêu chí tìm mua căn 2 ngủ, 71m2, giá căn hộ lúc này 3,4 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với thời điểm gần cuối năm 2022.

Một môi giới chung cư ở quận Thanh Xuân cho biết: “Hiện nay, những dự án chung cư mới mở bán giá khá cao 50-65 triệu đồng/m2. Do đó, nhiều khách hàng tìm mua những căn hộ thuộc các dự án đã đi vào hoạt động 3-5 năm với mức giá 40-50 triệu đồng/m2. Mặc dù, so với giá khi mở bán, giá các căn hộ này đã tăng tới hơn 30% nhưng khách hàng vẫn chấp nhận xuống tiền ngay”.

Kịch bản thị trường chung cư Hà Nội sẽ diễn ra như TP.HCM 3-5 trước đây

Theo báo cáo thị trường căn hộ ở Hà Nội của Savills, tính đến quý 4/2023, giá mở bán căn hộ trung bình tại thị trường này đã tăng trong 20 quý liên tiếp. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 58 triệu đồng/m2 thông thủy, tăng 7% theo quý và 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng căn hộ sơ cấp là 11.911 căn, giảm 40% theo quý và 41% theo năm.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, chung cư là phân khúc dẫn dắt sự hồi phục của thị trường 2023, lượng tiêu thụ tập trung ở các dự án, phân khu thuộc đại đô thị khi nguồn cung chiếm 60%, và số bán cũng chiếm tới 59% toàn thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết, nguồn cung thị trường căn hộ sơ cấp Hà Nội 6 tháng cuối năm 2023 tăng trưởng tới 98% chủ yếu đến từ khu Đông và khu Tây, trong đó, loại hình cao cấp cao gấp 2,3 lần so với nửa đầu năm. Song song với nguồn cung, lượng tiêu thụ căn hộ sơ cấp cũng tăng 104% so với 6 tháng đầu năm.

Theo dự báo, nguồn cung căn hộ mở mới năm 2024 cũng sẽ cao hơn năm 2023 đạt khoảng từ 16.000 - 18.000 căn hộ. Trong đó, khu Tây và khu Đông chiếm tới 90% nguồn cung mới toàn thị trường. Danh sách nguồn cung mở mới năm 2024 phần lớn đến từ phân khúc cao cấp, tuy nhiên, có sự xuất hiện nguồn cung lớn thuộc phân khúc hạng sang.

Với việc quỹ đất hạn chế và các chủ đầu tư phát triển các phân khúc sản phẩm mới thường định vị dòng sản phẩm cao cấp thì giá bất động sản vẫn tăng lên, nguồn cung các sản phẩm cao cấp trở nên dồi dào còn những sản phẩm trung cấp, bình dân vẫn sẽ thiếu hụt.

Đơn vị nghiên cứu thị trường trên cho rằng, giai đoạn 2024 - 2025 được dự báo phân khúc cao cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường. Xu hướng này đã diễn ra tại TP.HCM cách đây 3-5 năm và kịch bản thị trường Hà Nội sẽ đi theo đúng xu hướng của TP.HCM.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Dịch vụ Tư vấn Savills Hà Nội, thị trường đang chứng kiến một sự mất cân đối giữa nguồn cầu và nguồn cung căn hộ tại Hà Nội, đặc biệt với các sản phẩm ở phân khúc vừa túi tiền.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Dịch vụ Tư vấn Savills Hà Nội

Bà Hằng cho biết: “Phân khúc nhà ở vẫn tiếp tục đà tăng trưởng về giá là do chi phí đất và chi phí xây dựng tăng, cơ sở hạ tầng phát triển và chất lượng được cải thiện. Việc hạn chế về nguồn cung trên thị trường vẫn còn tiếp tục, dẫn đến giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường tiếp tục tăng cao”.