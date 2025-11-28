Chồng ở nhà suốt vẫn kiếm 20-25 triệu/tháng, vợ “ngã ngửa” phát hiện ra sự thật

Không nhất thiết cứ phải đến công ty hàng ngày mới kiếm được tiền, vì làm tự do (freelancer) hoặc cộng tác từ xa (làm remote) cũng vẫn là làm việc. Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng tâm sự của cô vợ trong trường hợp dưới đây lại khiến nhiều người “giật mình” rồi bật cười, vì khía cạnh này thì chắc chẳng ai nghĩ tới.

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết chồng thường ở nhà, có hỏi thì anh bảo tính chất công việc không bắt buộc đến công ty. Mức lương - như những gì anh nói với cô là 20-25 triệu/tháng, và số tiền này anh cũng đưa gần hết cho cô, chỉ giữ lại vài triệu tiêu vặt. Chuyện sẽ không có gì đáng bàn cho đến khi cô phát hiện ra: Số tiền anh đưa hàng tháng không phải từ tiền lương, mà là tiền tiết kiệm riêng - đâu đó khoảng hơn 4 tỷ.

Băn khoăn hiện tại của cô là có nên hỏi chồng về khoản 4 tỷ kia không, hay vẫn giả vờ như chẳng biết gì, vì suy cho cùng, anh cũng không có gì để chê trách phàn nàn.

Với trường hợp này, phần lớn mọi người đều đồng tình khuyên cô nên tiếp tục làm ngơ vì chồng không tiết lộ hẳn là cũng có lý do. Có thể đó là khoản tiền tiết kiệm trước hôn nhân chẳng hạn. Điều quan trọng nhất là chồng vẫn có đóng góp tài chính, vẫn hỗ trợ việc nhà, chăm con là đủ rồi.

“Thôi cứ im đừng hỏi gì bạn ạ, có thể như thế thì bạn sẽ thấy tò mò bứt rứt nhưng quan trọng là chồng bạn vẫn có trách nhiệm, đóng góp đều. Sống với nhau cả đời thì quan trọng là nhìn vào nỗ lực vun vén của nhau cho gia đình thôi, chắc tiền đó ảnh tiết kiệm trước lúc cưới nên không muốn kể” - Một người khuyên.

“Nên im lặng bởi nếu bạn kể thì mình thấy chồng bạn vẫn là người đàn ông thương vợ thương con, hướng về gia đình. Còn con người thì dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng có góc khuất, ai cũng muốn chừa đường lui cho bản thân mình thôi. Thử đặt mình vào vị trí của chồng là bạn sẽ nghĩ thông suốt đấy, tiền mình trước hôn nhân đâu muốn cho chồng biết đúng không? Còn trong trường hợp gia đình có việc lớn, thì mình cũng sẵn sàng dùng số tiền đó để lo việc mà” - Một người đồng quan điểm.

“Anh nhà đỉnh thật, tháng đưa đều cho vợ mấy chục triệu mà vẫn có quỹ đen 4 tỷ. Là em thì em kệ không hỏi làm gì, có khi lại cãi nhau không đùa” - Một người khác bày tỏ.

Vì sao vợ chồng cần tôn trọng “không gian tài chính riêng” của nhau?

Trong hôn nhân, nhiều người thường mặc định phải minh bạch về mức lương, mức thu nhập cũng như các khoản tiết kiệm, chi tiêu. Nói cách khác, phải biết tường tận về dòng tiền của đối phương, mới yên tâm.

Tuy nhiên, đây không hẳn là một cách tư duy đúng. Bởi mỗi người đều cần có không gian tài chính riêng của mình. Đây không phải là hành động ích kỷ hay thiếu tin tưởng, mà là một chiến lược thông minh, vì sao?

1 - Duy trì sự độc lập, cân bằng

Mặc dù đã kết hôn, mỗi người vẫn là một cá thể độc lập với những nhu cầu, sở thích và mục tiêu riêng biệt. Thế nên việc có một “không gian tài chính riêng” là cần thiết, miễn sao vẫn đảm bảo có đóng góp cho gia đình là đủ.

Bởi nếu mọi khoản tiền đều bị kiểm soát, một trong hai người hoặc cả 2 có thể cảm thấy bị tước đi quyền tự quyết. Điều này đặc biệt đúng với những khoản chi tiêu mang tính cá nhân, chẳng hạn như mua một món quà bất ngờ cho bạn đời/bố mẹ hay mua sắm món đồ mình thích,,... Sự độc lập tài chính là nền tảng để mỗi người cảm thấy được tôn trọng và làm chủ cuộc sống của mình, từ đó mang lại tâm lý tích cực hơn cho mối quan hệ.

2 - Giảm mâu thuẫn, tranh cãi trong chuyện tài chính

Tiền bạc là một trong những nguyên nhân thường thấy của các cuộc xung đột trong hôn nhân. Không gian tài chính riêng hoạt động như một "van an toàn", giúp giảm thiểu các cuộc tranh cãi không cần thiết.

Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách thiết lập một khoản tiền riêng, được thỏa thuận trước, mỗi người có thể chi tiêu trong phạm vi đó theo ý muốn. Điều này giúp phân biệt rõ ràng giữa "tiền cho gia đình" và "tiền cá nhân”.