'Chốt' mức lương 300 triệu đồng/tháng với Tổng công trình sư

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN, ngày 1/8/2026 quy định cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất nằm ở cơ chế xác định và chi trả thù lao cho nhân lực trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Theo Thông tư, mức thù lao tối đa dành cho vị trí Tổng công trình sư là 300 triệu đồng/tháng. Đây là mức cao nhất trong bảng mức trần kinh phí thù lao theo tháng được ban hành kèm theo Thông tư.

Bên cạnh mức lương, Tổng công trình sư nhận được nhiều chế độ đãi ngộ liên quan đến thưởng, chi phí hỗ trợ ban đầu để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu, được miễn thuế thu nhập cá nhân, được hưởng các chính sách nhà ở, chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và các chính sách khác.

Công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến cũng là một trong những ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Bên cạnh chức danh Tổng công trình sư, mức trần đối với Chủ nhiệm nhiệm vụ là 150 triệu đồng/tháng, Thư ký khoa học 60 triệu đồng/tháng.

Đối với Thành viên chính, mức trần là 120 triệu đồng/tháng cho nhóm nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm và các công việc tương đương; 100 triệu đồng/tháng đối với nhóm thương mại hóa, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, phát triển thị trường và tương đương.

Thành viên tham gia nhiệm vụ có mức trần tương ứng 90 triệu và 70 triệu đồng/tháng, trong khi kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ có mức trần 45 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, Thông tư không đưa ra một mức “lương” cố định. Về bản chất, đây là mức trần để lập dự toán chi thù lao, được xác định căn cứ vào vị trí công việc, thời gian và tỷ lệ tham gia thực tế của từng cá nhân.

Cơ chế mở để thu hút chuyên gia

Bên cạnh chính sách đãi ngộ với các vị trí thực hiện nhiệm vụ công nghệ chiến lược, Thông tư 49 cũng mở ra cơ chế thuê chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Trong đó quy định, việc thuê chuyên gia được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa tổ chức chủ trì và chuyên gia, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, phạm vi và nội dung công việc, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thời gian tham gia, mặt bằng giá thuê chuyên gia trên thị trường và thông lệ quốc tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

Đáng chú ý, trong trường hợp cần thuê chuyên gia với mức cao hơn định mức của Chủ nhiệm nhiệm vụ, tổ chức chủ trì có thể đề xuất mức thuê cao hơn, nhưng phải thuyết minh rõ sự cần thiết, căn cứ xác định mức thuê, khả năng huy động chuyên gia, hiệu quả dự kiến và khả năng cân đối kinh phí.

Công nghệ Hàng không - Vũ trụ là một trong những ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Trong ảnh là nhân sự của Việt Nam tham gia chế tạo vệ tinh LOTUSat-1.

Theo Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng, Chủ nhiệm nhiệm vụ, các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài và đội ngũ nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao.

Đây là yếu tố giữ vai trò quyết định trong việc nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược và đưa kết quả vào ứng dụng, thương mại hóa.

Tuy nhiên, cơ chế xác định thù lao theo ngày công, định mức bình quân hoặc theo nhóm chức danh truyền thống chưa phản ánh đầy đủ giá trị đóng góp, trách nhiệm nghề nghiệp, mức độ phức tạp của công việc, mức độ rủi ro khoa học và công nghệ, yêu cầu chuyên môn cũng như thời gian tham gia thực tế của từng vị trí trong toàn bộ chuỗi phát triển công nghệ.

Trong khi đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phải có cơ chế đặc thù về thu nhập để thu hút, trọng dụng và giữ chân đội ngũ nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia và Tổng công trình sư.

Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế, đặc biệt là cơ chế chi trả của Singapore. Theo NAFOSTED, cách tiếp cận này vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, vừa tạo mức đãi ngộ có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, góp phần thu hút, sử dụng và giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh chế độ đãi ngộ, các Tổng công trình sư cũng sẽ được giao nhiều quyền chủ động trong môi trường làm việc như quyền quyết định vấn đề kỹ thuật, công nghệ, quyền chủ động triển khai các nội dung chuyên môn. Các Tổng công trình sư cũng được bảo đảm kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm, chủ động lựa chọn, điều động nhân lực, lựa chọn nhân sự, được đề xuất việc mua công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết, bí quyết công nghệ để phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược.



