Lời khai của Nguyễn Thế Duy - người đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu

Công an tỉnh Phú Thọ tối 11/8/2026 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) trong vụ cầm roi đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu xôn xao trên mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 10/8/2026, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của người dân về việc 05 chú tiểu tại chùa Bầu Phật Quang Tự, TDP Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu Phật Quang Tự, là người có hành vi đánh 05 chú tiểu gây thương tích. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, thông tin trên VTC News cho hay, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc đánh các chú tiểu là do trong quá trình quản lý, những chú tiểu này không nghe lời và không dọn dẹp phòng ở gọn gàng, sạch sẽ theo yêu cầu.

Duy cho biết vì bức xúc nên đã sử dụng roi làm bằng cành cây để đánh 5 chú tiểu với mục đích răn đe.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc roi bằng cành cây được xác định là công cụ mà người này sử dụng để đánh các cháu. Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với 5 chú tiểu. Cơ quan công an lập hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tích để có căn cứ xem xét, xử lý đối tượng theo quy định.

Clip ghi lại cảnh Duy cầm roi đánh các chú tiểu

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ em.

Thông tin trên báo Tiền Phong, anh L.T.H. (phường Vĩnh Phúc, người chứng kiến vụ việc) cho biết, khoảng 6h30 sáng 10/8, trong lúc đang tưới rau tại khu vườn nằm ngay cạnh chùa Bầu, anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Tuy nhiên, ban đầu anh nghĩ những đứa trẻ đang chơi đùa nên không để ý.

Sau khi tưới rau xong, khoảng 30 phút sau, anh rửa chân tay chuẩn bị về nhà đưa con đi học. Khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, anh bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe.

Khi tiến lại gần khu vực lán sát tường chùa, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu đang liên tục đánh một cháu bé rất dã man. Người này dường như quá tập trung vào việc đánh trẻ nên không phát hiện anh đang đứng gần đó.

“Tôi run quá, lấy điện thoại ra quay. Ban đầu tôi chỉ quay được khoảng 6 giây rồi lại tắt đi, sau đó mới mở lên quay tiếp. Tôi không thạo công nghệ nên cũng không biết phát trực tiếp hay phóng to hình ảnh để quay rõ hơn”, báo Tiền Phong dẫn lời anh H. nói. Sau khi được đăng tải, đoạn clip thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xác minh.