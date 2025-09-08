“Chốt” ngày bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, thời gian thi công 24 tháng

Theo công văn Bộ Xây dựng gửi UBND tỉnh Đồng Nai, dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 19-8-2025.

Đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú đi qua 4 huyện cũ của tỉnh Đồng Nai

Theo báo cáo của Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (doanh nghiệp dự án), đến nay, tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án còn chậm, một số công trình, hạng mục thuộc đường găng dự án chưa được bàn giao mặt bằng để tiếp cận công trường, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thiết kế, thi công dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng dự án trong tháng 10-2025, để tổ chức thi công theo tiến độ hợp đồng dự án đã ký kết. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu giải ngân nguồn vốn giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2025.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh trước mắt, xem xét bàn giao ngay mặt bằng tại một số vị trí ưu tiên, đường găng tiến độ của dự án thuộc đoạn tuyến từ Km40+700 đến Km53+600 để tiếp cận công trường, sớm triển khai thi công. Theo Bộ Xây dựng đây là đoạn tuyến đi qua địa phận các xã Định Quán, Phú Hòa, Tân Phú, Phú Lâm thuộc tỉnh Đồng Nai và cần phải xử lý gia tải nền đất yếu.

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài hơn 60 km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây, xã Dầu Giây; điểm cuối tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư gần 8.500 tỉ đồng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường giai đoạn hoàn chỉnh là 24,75 m cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Hệ thống thu phí không dừng, trung tâm điều hành, hệ thống chiếu sáng, giám sát giao thông thông minh (ITS).

Trong giai đoạn 1, đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư với bề rộng nền đường 17 m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75 m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Trước đó, 4 huyện của tỉnh Đồng Nai cũ gồm: Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Tân Phú đã được chuyển nguồn vốn 814 tỉ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.



