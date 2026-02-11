Chủ cây mai vàng “Nghinh Xuân Bính Ngọ” tiết lộ lý do rao bán 3,7 tỉ đồng

Ngày 11-2, tại chợ hoa Xuân phường Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xuất hiện một cây mai vàng hơn 100 năm tuổi có dáng thế rất độc đáo đang thu hút giới chơi mai kiểng.

Cây mai vàng của ông Nguyễn Văn Phương được rao bán với giá 3,7 tỉ đồng

Cây mai này thuộc sở hữu của ông Nguyễn Văn Phương (ngụ tỉnh Đồng Tháp). Cây có chiều cao 5,5 m, tán rộng gần 7 m; phần gốc có hoành đo được khoảng 1,2 m, tạo dáng thế vững chãi.

Điểm độc đáo tạo nên giá trị khác biệt ở cây mai vàng này là cây có một cành phóng vươn xa đến 5 m, thuộc dạng hiếm có ở Việt Nam. Cây mai được tạo dáng thế mai nữ trông rất mềm mại với cành phóng vươn xa như đang chào đón mùa Xuân nên được gia chủ đặt tên là "Nghinh Xuân Bính Ngọ".

Ông Phương cho biết cây mai này có nguồn gốc từ miền Trung, được ông mua về cách đây hơn một năm.

"Cây mai này đã có tuổi đời hơn 100 năm. Tại vùng đất miền Trung, cây vốn được gọi bằng cái tên quý tộc là "Hoàng Mai", nhưng khi về với miền Tây thì tôi đã tạo dáng thế mai nữ trông rất mềm mại nên đặt lại tên" - ông Phương thông tin.

Cũng theo ông Phương, do cây có trọng lượng nặng, kích thước lớn và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình di dời nên để đưa cây mai này từ vườn qua chợ hoa Xuân Long Xuyên, ông phải mất tiền vận chuyển hơn 50 triệu đồng.

Phần gốc của cây mai vàng có hoành đo được khoảng 1,2 m, tạo dáng thế vững chãi

Tán cây mai vàng rộng gần 7 m

"Việc chăm sóc mai cổ thụ cũng rất công phu, đặc biệt khâu giữ ẩm, ổn định thân nhiệt, tránh sốc nắng và tuốt lá đúng thời điểm để hoa nở rộ đúng dịp Tết. Hiện, tôi rao bán với giá 3,7 tỉ đồng. Mức giá này chưa phải cao nhất so với thời điểm thị trường mai kiểng. Nếu so ở giai đoạn đỉnh điểm, giá trị cây này phải gần 6 tỉ đồng" - ông Phương khẳng định.