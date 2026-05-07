Chu Châu đẹp hoàn hảo quá nên áp lực, Lý Mộng đẹp nàng thơ nên được thích!

Những ngày qua, Chu Châu và Lý Mộng đang là 2 mỹ nhân chiếm sóng MXH Trung - Việt, liên tục bị công chúng đặt lên bàn cân so sánh nhan sắc. Lý do là sau khi tác phẩm Mật Ngữ Kỷ do họ đóng chính hot lên, hình ảnh của cả hai trong phim đã tạo nên 1 trào lưu "test con mắt đàn ông" viral khắp nơi.

Theo đó, khi đưa hình ảnh nhân vật trong bộ phim là "chính thất" Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai và "tiểu tam" Lỗ Trinh Trinh do Lý Mộng thể hiện để chọn 1 trong 2, 99,9% đàn ông Trung Quốc đều chọn Lộ Trinh Trinh. Bài test này cũng nhanh chóng lan sang cư dân mạng Việt. Nhiều người đem đi hỏi nửa kia của mình và gương mặt được chọn cũng là "tiểu tam" Lộ Trinh Trinh. Việc Hứa Mật Ngữ do Chu Châu thủ vai bị 99,9% đàn ông từ chối gây sốc cho nhiều khán giả, đặc biệt là phái nữ bởi xét từ sắc vóc lẫn khí chất Chu Châu hơn hẳn Lý Mộng.

Theo tờ Sina, nhìn vào ngoại hình thực tế, cả Chu Châu và Lý Mộng đều sở hữu những nét đẹp rất riêng biệt, nhưng chính sự đối lập về thần thái đã tạo nên luồng tranh luận trái chiều về gu thẩm mỹ không giống nhau của phái mạnh và phái yếu.

99,9% đàn ông Trung Quốc khi được hỏi chọn Chu Châu hay Lý Mộng, họ đều chọn Lý Mộng - tức "tiểu tam" trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ. Ảnh: Sina.

Chu Châu: Khi cái đẹp cao cấp đạt đến đỉnh cao… lại trở thành áp lực và bị 99,9% đàn ông khướt từ

Tại showbiz Trung Quốc, Chu Châu được xếp vào nhóm mỹ nhân sở hữu nét đẹp "nồng nhan", tức người có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, gương mặt dễ gây ấn tượng trực tiếp với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Cấu trúc gương mặt của nữ diễn viên hài hòa, sắc sảo, ánh mắt sâu và có thần, má lúm đồng điếu duyên dáng ăn tiền - tất cả tạo nên một tổng thể không góc chết, không có điểm nào để chê. Chẳng những vậy, người đẹp này còn sở hữu khí chất sang trọng, quý phái và cao cấp hiếm có mà cả Cbiz chẳng nghệ sĩ nào có thể bắt chước.

Không chỉ ở showbiz Hoa ngữ, nhan sắc của Chu Châu còn được các chuyên trang sắc đẹp lẫn khán giả quốc tế công nhận. Cô nắm giữ kỷ lục là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên 8 năm liên tiếp nằm trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Nhưng nét đẹp cao cấp của Chu Châu lại vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cô so với phần đông người bình thường.

Nếu nhìn vào hình ảnh của Chu Châu mà không xem qua "pro5", ai cũng có thể cảm thấy cô là người phụ nữ đẹp, độc lập, mạnh mẽ và quá sang trọng. Đó là kiểu phụ nữ mà khi đứng trước, nhiều đàn ông không nghĩ đến chuyện chinh phục, mà lại vô thức tự hỏi: "Liệu mình có phù hợp và đủ tầm để chạm tới không?".

Cái đẹp của Chu Châu khiến ai cũng phải ngắm nhìn, nhưng chẳng có mấy người dám đến gần. Và trong tâm lý phổ biến, khi một người phụ nữ quá hoàn hảo, cô ấy không chỉ trở thành hình mẫu, mà còn trở thành áp lực cho người khác. Đặc biệt với cánh đàn ông, họ sẽ cảm thấy bị áp chế khi ở cạnh một "nữ cường" như Chu Châu. Và thế là, cái đẹp của nữ diễn viên đáng lẽ là lợi thế lại trở thành một rào cản vô hình giữa cô với mọi người.

Lý Mộng: Vẻ đẹp bình thường nhưng “có thể chạm tới” mới là thứ khiến nhiều người dễ rung động

Tại showbiz Trung Quốc, Lý Mộng chưa từng được xem là mỹ nhân. Các bảng xếp hạng sắc đẹp luôn vắng bóng tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1992. Thế nhưng, cô lại đang là người được 99,9% đàn ông Trung Quốc lựa chọn. Lý Mộng sở hữu vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng, dù không quá xinh nhưng lại trông mong manh, mang đến cảm giác "dễ bảo", hiền dịu và cần được che chở.

Dù trong tác phẩm Mật Ngữ Kỷ , Lý Mộng vào vai tiểu tam tâm cơ giật chồng người khác, có tính cách không hề hiền 1 chút nào, nhưng chính diện mạo bình thường, không quá sắc sảo và ít phấn son của cô đã tạo nên một hình ảnh gần gũi, đời thường, ai cũng có thể tiếp cận và quan trọng là đánh trúng vào tâm lý muốn bao bọc của phái mạnh. Vì vậy, thay vì chọn 1 đóa hồng có gai và kiêu hãnh như Chu Châu, đàn ông sẽ chọn Lý Mộng - người không đẹp nhất, nhưng lại là cô gái khiến họ thấy mình có thể chinh phục và nắm bắt.

