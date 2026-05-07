Phát hiện nhiều người Việt uống The Alley suốt gần chục năm nhưng lại đọc sai tên: Không phải “a lây” đâu!

Trà sữa “con hươu” The Alley từng là một trong những thương hiệu được giới trẻ đặc biệt yêu thích trong giai đoạn 2017-2020. Dù gia nhập thị trường Việt Nam khá muộn và có mức giá thuộc hàng cao nhất thời điểm đó, thương hiệu này vẫn nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng nhờ hình ảnh nhận diện riêng biệt và chất lượng sản phẩm.

Tuy quen thuộc là vậy, nhưng cách phát âm tên “The Alley” lại không phải ai cũng đọc đúng. Nhiều người Việt thường đọc “alley” thành “a lây”, trong khi cách phát âm chuẩn trong tiếng Anh là /ˈælɪ/, gần giống “a li”. Âm “a” được phát âm ngắn như trong từ “cat”, phần “ley” đọc giống “lee” với âm “i” ngắn. Việc phát âm đúng, dù là chi tiết nhỏ, vẫn góp phần cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và di chuyển quốc tế ngày càng phổ biến.

Cách đọc đúng của alley là "a li" thay vì "a lây". Nguồn: The ielts workshop

The Alley là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực đồ uống trà, dù hành trình phát triển không hoàn toàn thuận lợi. Ra đời tại Đài Loan vào năm 2013, thương hiệu này nhanh chóng mở rộng thị trường sang nhiều quốc gia như Nhật Bản, Canada và Hong Kong.

Đến năm 2017, cửa hàng đầu tiên của The Alley tại Trung Quốc đại lục đã tạo nên cơn sốt, thu hút lượng lớn khách hàng sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ để trải nghiệm.

Cũng trong năm này, The Alley chính thức có mặt tại Việt Nam với sự kiện khai trương quy mô lớn, gây chú ý mạnh mẽ. Đặc biệt, sự xuất hiện của nam diễn viên Hàn Quốc So Ji-sub cùng dàn người đẹp, ca sĩ và diễn viên nổi tiếng đã giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút truyền thông và công chúng.

Dù gia nhập vào Việt Nam khi trào lưu trà sữa đã có dấu hiệu bão hòa và mức giá trung bình khoảng 65.000 đồng mỗi cốc, thương hiệu này vẫn giữ được sức hút nhờ những dấu ấn riêng.

Tại Việt Nam, The Alley gắn liền với tên tuổi của diễn viên, người mẫu Diệp Lâm Anh - người đưa thương hiệu này về nước. Sự xuất hiện của The Alley cũng góp phần tạo nên cơn sốt “sữa tươi trân châu đường đen”, với sự kết hợp giữa vị thanh mát của sữa tươi, vị ngọt của đường đen và độ dai của trân châu, mang đến trải nghiệm khác biệt so với trà sữa truyền thống.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn tạo ấn tượng nhờ thiết kế ly lùn đáy tròn độc đáo, khác biệt so với nhiều thương hiệu trên thị trường. Trên mỗi chiếc ly là hình “con hươu” - biểu tượng đặc trưng của The Alley cùng dòng slogan quen thuộc: “It’s time for tea!”.