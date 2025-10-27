Chủ đất bị người khác ‘xây nhầm’ gần 50 căn nhà cầu cứu Bí thư Thành ủy TPHCM

Ngày 27/10, ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TPHCM) cho biết, đã gởi đơn cầu cứu tới Bí thư Thành ủy TPHCM đôn đốc các đơn vị sớm giải quyết việc đất của gia đình ông bị người khác xây dựng trên đó gần 50 căn nhà liền kề.

Hàng chục căn nhà xây trên đất không chính chủ, toàn bộ đã bán cho người khác đến ở.

Trong đơn, ông Ký trình bày, ông là chủ sử dụng hợp pháp quyền sử dụng phần đất có diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là phường Tân Khánh , TPHCM.

Nguồn gốc phần đất nêu trên là do cha mẹ để lại, ông Ký sử dụng từ năm 1988. Năm 1999, gia đình ông Ký đi kê khai, đăng ký và được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như nêu trên.

Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2017 đến 2019, ông Ký phát hiện khu đất của mình bị ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) cùng người khác đã tiến hành xây dựng gần 50 căn nhà liền kề và các dãy nhà trọ trên đó, rồi chuyển nhượng cho nhiều người. Đáng nói, khu đất này của gia đình ông là đất nông nghiệp, chưa có thổ cư.

Do không thể ngăn chặn, hai bên không có tiếng nói chung nên ông Ký lúc đó đã gởi đơn khởi kiện dân sự đến TAND TP. Tân Uyên (cũ) để được giải quyết.

Năm 2019, TAND TP. Tân Uyên cũ đưa ra xét xử vụ án dân sự, kết quả buộc ông Lê Văn Hoàng và người liên quan khác trả lại đất cho gia đình ông Trương Minh Ký. Năm 2020, ông Hoàng khởi kiện vụ án hành chính đến TAND tỉnh Bình Dương yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký. Sau khi TAND tỉnh thụ lý giải quyết, TAND TP. Tân Uyên tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự để chờ kết quả.

Sau đó, TAND tỉnh Bình Dương thụ lý vụ án hành chính, thông báo kết quả không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng. Ông này tiếp tục gởi đơn tới Tòa án cấp cao tại TPHCM và cơ quan này cũng thông báo không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng.

Khi cả hai cấp tòa kể trên có thông báo kết quả về vụ án hành chính, tháng 7/2024, TAND TP. Tân Uyên phục hồi lại vụ án dân sự, tiếp tục giải quyết yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng và người liên quan khác phải trả đất cho ông Ký.

Liên quan vụ việc này, đến tháng 2/2025, TAND TP. Tân Uyên đã có văn bản gởi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.

Giữa tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Công an TPHCM gởi văn bản đề nghị UBND phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, Bình Dương, nay là phường Tân Khánh, TPHCM phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ gần 50 căn nhà liền kề xây dựng trên đất người khác rồi bán cho nhiều người đến ở tại địa phương này.

Tiếp đó, cuối tháng 6/2025, Cơ quan điều tra cũng gởi thông báo cho gia đình ông Trương Minh Ký về việc đơn vị này đã tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo của ông. Thông báo này cho biết. hiện Cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi có kết quả giải quyết, Cơ quan điều tra sẽ thông báo bằng văn bản để ông Kỳ biết.

Lối vào khu vực gần 50 căn nhà xây dựng không phép trên đất người khác

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, mặc dù đất không phải của mình, nhưng ông Hoàng cùng người khác đã tiến hành xây dựng hàng chục căn nhà liền kề , rồi bán cho nhiều người, thông qua việc lập giấy tay, vi bằng. Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là lao động từ các tỉnh, thành đến Bình Dương làm ăn, sinh sống, có điều kiện kinh tế khó khăn.

Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi chuyển nhượng cả nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng. Ước tính số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỷ đồng. Theo kết quả định giá ngày 29/11/2023 của Hội đồng định giá thành phố Tân Uyên (cũ), giá trị thửa đất số 87 tại thời điểm định giá hơn 40 tỷ đồng.