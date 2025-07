Chủ đầu tư An Phước Sài Gòn Riverside huy động thêm 192 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh vừa công bố kết quả phát hành 1.920 trái phiếu mã SGX12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 192 tỷ đồng.



Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 26/06/2025 có kỳ hạn 60 tháng, đến 26/06/2030. Lãi suất phát hành 12%/năm.

Ngoài lô trái phiếu nói trên, Sài Gòn Xanh còn lưu hành 350 tỷ đồng trái phiếu mã SGX12401 được phát hành ngày 31/12/2024, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất phát hành 12%//năm.

Được biết, Sài Gòn Xanh là chủ đầu tư khu dân cư An Phước Sài Gòn (tên thương mại An Phước Sài Gòn Riverside). Dự án nằm tại xã Phước Lại, thuộc khu đô thị vệ tinh huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Tổng diện tích đất dự án hơn 31,1ha; dân số 4.788 người. Quy mô gồm đất ở (1.197 lô) gần 14,5ha, đất công trình dịch vụ 2,6ha, đất xây xanh 2,6ha.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án An Phước Sài Gòn Riverside

Dự án được UBND tỉnh Long An phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2146/ QĐ- UBND ngày 19/06/2019. UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2019. Đến tháng 12/2020, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Long An có Quyết định số 1968/ QĐ- SKHĐT chấp thuận giãn tiến độ đầu tư.

Đến tháng 5/2024, UBND tỉnh Long An có Quyết định số: 5099/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc quản lý; giao đất và cho Công ty cổ phần Xuất nhập Sài Gòn Xanh thuê đất (giai đoạn 1). Và đến ngày 31/07/2024, chủ đầu tư được UBND Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cấp Giấy phép xây dựng số: 4109/GPXD.

Về tổ chức phát hành, CTCP Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Xanh thành lập tháng 8/2010. Cập nhật tháng 5/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng lên 520 tỷ đồng do ông Vũ Cảnh Toàn làm Tổng Giám đốc.

Về tình hình tài chính, năm 2024, công ty lỗ sau thuế 10,5 tỷ đồng, đậm hơn khoản lỗ 1,18 tỷ đồng của năm trước. Lỗ lũy kế tính tới cuối 2024 là gần 23 tỷ đồng.