Chủ đầu tư dự án đất vàng Constrexim Complex báo lãi ròng bán niên 2025 'đi lùi'

Công ty CP Xây dựng Đầu tư bất động sản Việt Minh Hoàng (Việt Minh Hoàng) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu, công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 4.745 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Bán niên 2025, Việt Minh Hoàng báo lãi ròng hơn 20 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh từ 2.146 tỷ đồng lên 5.937 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ báo cáo, Việt Minh Hoàng phát sinh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu gần 3.397 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm 2024 không ghi nhận khoản này.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản nợ vay ngân hàng 898 tỷ đồng và nợ phải trả khác hơn 1.642 tỷ đồng.

Về trái phiếu của Việt Minh Hoàng, ngày 22/5/2025, doanh nghiệp phát hành 34.660 trái phiếu mã VMH12501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 3.466 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 5 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 22/5/2030.

Theo công bố phát hành trên HNX. định kỳ vào ngày tròn mỗi năm kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành cam kết sẽ thực hiện việc mua lại một phần trái phiếu với số tiền thanh toán bằng mệnh giá cộng với lãi cộng dồn tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại đó theo tiến độ như sau:

Nguồn: HNX

Về Việt Minh Hoàng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2010, địa chỉ trụ sở tại tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan (TP.Hà Nội). Người đại diện theo pháp luật là ông Bùi Văn Thanh (SN 1943).

Tháng 11/2024, Việt Minh Hoàng tăng vốn từ 1.780 tỷ đồng lên 2.280 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là bà Hà Thị Kim Nhung (SN 1981). Bà Kim Nhung còn được biết đến là người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Long Vân (Long Vân)- một doanh nghiệp trong liên danh nhà đầu tư BOT cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (25/7/2025), vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 3.480 tỷ đồng.

Trong một diễn biến liên quan, Việt Minh Hoàng và Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings, MCK: CTX) đã ký Hợp đồng số 01/2025/CNDA/CTX-VMH ngày 23/7/2025 về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Xây dựng tổ hợp công trình Trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng tại lô đất A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (cũ), TP.Hà Nội. Dự án còn có tên thương mại là Constrexim Complex.

Phối cảnh dự án Constrexim Complex.

Dự án có diện tích khoảng 2,5ha, tọa lạc tại vị trí "đất vàng" khu vực quận Cầu Giấy (cũ) với 3 mặt tiền tiếp giáp đường vành đai 3, đường Xuân Thủy và Trần Quốc Vượng. Dự án từng được kỳ vọng là tổ hợp trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng với năm tòa tháp cao từ 38 đến 45 tầng.. Theo quy hoạch, dự án sẽ được xây dựng 5 toà tháp cao 38 - 45 tầng.