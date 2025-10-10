Chủ đầu tư dự án Marina Tower 'khất' lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, ngày 9/10/2025 là ngày thanh toán hơn 4,8 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu DPJ12202 (DPJCH2224002). Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể thanh toán lãi đúng hạn. Phía Đại Thịnh Phát cho biết đang sắp xếp nguồn và sẽ thanh toán trong thời gian tới. Công ty cũng đã thông báo thời gian thanh toán cho nhà đầu tư.

Nguồn: HNX

Trước đó, ngày 9/9/2025, Đại Thịnh Phát cũng có thông báo về việc chậm thanh toán hơn 5 tỷ đồng tiền lãi của lô DPJ12202.

Theo tìm hiểu, lô DPJCH2224002 được phát hành ngày 9/8/2022, gồm 4.717 trái phiếu, tổng giá trị phát hành 471,7 tỷ đồng. Với kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu ban đầu dự kiến đáo hạn ngày 9/8/2024.

Trong tháng 7/2025, người sở hữu trái phiếu mã DPJ12202 đã thông qua việc gia hạn thời hạn của lô này; ngày đáo hạn mới là 9/2/2026.

Ngoài lô DPJ12202, Đại Thịnh Phát còn phát hành lô trái phiếu mã DPJCH2224001 (mã giao dịch là DPJ12201) gồm 5.000 trái phiếu, được phát hành ngày 29/7/2022, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.

Theo lịch, ngày 29/9/2025 là ngày thanh toán hơn 5,3 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu DPJ12201. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thể thanh toán lãi đúng hạn. Phía Đại Thịnh Phát cho biết đang sắp xếp nguồn và sẽ thanh toán trong thời gian tới. Công ty cũng đã thông báo thời gian thanh toán cho nhà đầu tư.

Về Đại Thịnh Phát, doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Theo tìm hiểu, Đại Thịnh Phát từng là công ty con do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (MCK: LDG, sàn HoSE) nắm 99,95% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tháng 8/2021, HĐQT LDG đã thông qua việc thoái hết vốn tại Đại Thịnh Phát với giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.

Đại Thịnh Phát là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ). Dự án có quy mô 10,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với 3 block cao 19 tầng cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ.

PV