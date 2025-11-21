Chủ đầu tư Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng ‘hút’ thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Vipico huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Vipico đã có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 14/11/2025 vừa qua, Vipico đã phát hành thành công lô trái phiếu mã VIO32502 gồm 10.000 trái phiếu ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 96 tháng (tương đương 8 năm), dự kiến đáo hạn ngày 14/11/2033.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây là lô trái phiếu thứ 2 được Vipico phát hành trong năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại.

Phối cảnh Dự án TNR The LegendSea Đà Nẵng

Trước đó, doanh nghiệp đã phát hành 5.000 trái phiếu mã VIO32501, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Ngày phát hành và hoàn tất là 4/11/2025; kỳ hạn 96 tháng; tương ứng ngày đáo hạn theo kế hoạch là 4/11/2033.

Về Vipico, doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 3/7/2009; với tên gọi ban đầu là CTCP Vipico. Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp đổi thành tên Công ty TNHH MTV Vipico như hiện tại. Người đại diện theo pháp luật của Vipico thời điểm này là bà Trần Thị Kiều Tiên (SN 1984).

Tháng 3/2022, ông Nguyễn Ngọc Ánh thay bà Kiều Tiên đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 3/2024, vốn điều lệ của Vipico tăng từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng; ông Nguyễn Ngọc Ánh được ủy quyền 100% vốn góp trên.

Tại thời điểm tháng 5/2024, vốn điều lệ doanh nghiệp không thay đổi; tuy nhiên, chủ doanh nghiệp thay đổi từ CTCP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng thành CTCP Đầu tư - Phát triển Đức Trí (Đức Trí). Người được ủy quyền phần vốn góp 1.500 tỷ đồng lúc này là bà Phan Thị Minh Thương.

Bà Phan Thị Minh Thương (SN 1992) cũng chính là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Đức Trí.

Bà Thương còn là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của CTCP Đầu tư Phát triển VID Thanh Hóa- một doanh nghiệp trong nhóm ROX Group. VID Thanh Hóa được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Bỉm Sơn Bắc Khu A (Thanh Hóa) có diện tích 163,36 ha; tổng vốn đầu tư 886,5 tỷ đồng.

“Bóng” ROX Group tại Vipico

Đáng chú ý, ngoài bà Thương, nhiều thể nhân, pháp nhân kể trên cũng có mối quan hệ mật thiết với ROX Group.

Đầu tiên phải nhắc đến ông Nguyễn Ngọc Ánh. Ông Ánh hiện đang là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật CCTCP Bất động sản Bạch Đằng, doanh nghiệp được thành lập năm 2018, có trụ sở chính tại Hải Phòng; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng; với 3 cổ đông sáng lập gồm CTCP Bất động sản Hano-Vid (90%); Hà Hiến Thành (5%) và Hoàng Vũ Dũng (5%).

Bất động sản Hano-Vid hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, được thành lập năm 2010 bởi ba pháp nhân là: CTCP Dệt Hà Đông, Tổng CTCP Dệt may Hà Nội và CTCP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group, sau đó đổi tên thành TNG Holdings và hiện nay là ROX Group) với vốn điều lệ ban đầu là 771,5 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 3.544 tỷ đồng lên gần 4.886 tỷ đồng. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Đạt (SN 1985).

Hano-Vid ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản với việc triển khai thành công một số dự án như: TNR GoldSilk Complex (Hà Nội), TNR Stars Đông Triều (Quảng Ninh), TNR Stars Đông Mai (Quảng Ninh),...

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn thường xuyên song hành cùng các công ty trong cùng "hệ sinh thái" ROX Group để làm chủ đầu tư nhiều dự án đình đám.

Về CTCP Phát triển nghỉ dưỡng Đà Nẵng, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2021; vốn điều lệ 735,5 tỷ đồng (tính đến tháng 12/2023).

Hiện, ông Hà Đăng Sáng (SN 1985) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ông Sáng cũng đang đứng tên tại CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam- một doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" ROX Group.

Quay trở lại với Vipico, theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2025), ông Trần Thanh Tùng (SN 1986) thay ông Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1994) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Vipico được biết đến là chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ Thành phố huyền thoại (TNR The LegendSea Đà Nẵng). Đơn vị phát triển dự án là CTCP Rox Signature; tổng thầu là CTCP Đầu tư xây dựng Roxcons Việt Nam.

Quy mô dự án gồm hai tòa tháp là khối khách sạn và khối nhà chung cư với 800 căn hộ. Tổng vốn đầu tư xây dựng nhà ở là 2.352 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2028.