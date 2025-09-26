Chủ đầu tư dự án tòa tháp 88 tầng cao nhất Việt Nam "cầu cứu" khi tiền đất tăng thêm 5.000 tỷ đồng, Sở Tài chính TP.HCM nói "chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị"

Sở Tài chính TP.HCM vừa có thông tin giải thích liên quan tiền đất của dự án khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City) do Công ty TNHH liên doanh Thành Phố Đế Vương làm chủ đầu tư tăng lên thành 8.819 tỷ đồng.

Theo đó, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) thuộc Khu chức năng trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương do Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất (đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KLTTCP của Thanh tra Chính phủ). Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính TP.HCM cho biết: "Đây là trường hợp tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể Thành phố thực hiện theo đúng quy định. Do đó, chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của Chủ đầu tư".

Cơ quan này cũng cho hay ngoài dự án Empire City, đến nay Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể chưa ghi nhận thêm dự án nào gặp khó khăn vì tiền sử dụng đất tăng cao. Công tác định giá và thẩm định giá đất của thành phố hiện không còn hồ sơ tồn đọng.

Trước đó, chủ đầu tư dự án Empire City đã kiến nghị thành phố xem lại khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung lên đến 8.819 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp mong được xác định nghĩa vụ tài chính dựa trên thời điểm giao đất năm 2015, áp dụng Thông tư 36/2014.

Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương là liên doanh giữa Công ty CP Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái với đối tác nước ngoài là Keppel Land (của Singapore) và Gaw Capital Partners (có trụ sở tại Hồng Kông). Vào cuối tháng 6/2015, UBND TPHCM đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Empire City, với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Theo quy hoạch, dự án Empire City được xây dựng trên diện tích 14,5 ha, nằm ven sông Sài Gòn. Dự án được thiết kế là một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng làm việc, căn hộ, bãi đậu xe ngầm... theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng diện tích sàn xây dựng 730.000 m2, trong đó tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng, là công trình điểm nhấn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây được xem là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Đến tháng 2/2017, UBND TPHCM điều chỉnh quy hoạch, nâng tổng diện tích sàn xây dựng trên mặt đất ở Empire City từ 730.000 m2 lên 763.438 m2, hệ số sử dụng đất thuần từ 6,54 tăng lên 6,84 lần, số tầng hầm tăng từ 2 lên 3 tầng, số lượng nhà ở tăng từ 2.831 căn lên 3.787 căn.

Theo thống kê của thành phố, trong năm nay, nguồn thu từ công tác xác định giá đất cụ thể của 153 dự án dự kiến đạt hơn 86.000 tỷ đồng, góp phần quan trọng cho ngân sách. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số dự án chậm triển khai hoặc "đắp chiếu" nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực đất đai, đặc biệt tại các khu đất vàng trung tâm.

Để xử lý, UBND TP HCM đã lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc.

Đầu tháng 8, thành phố cũng ban hành kế hoạch xử lý các công trình, dự án, khu đất tồn đọng, phân loại theo nhóm và giao cơ quan chuyên môn trực tiếp phụ trách.

Với những biện pháp này, chính quyền kỳ vọng vừa tạo thêm nguồn thu ngân sách từ đất đai, vừa khơi thông các dự án bất động sản kéo dài nhiều năm, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị.