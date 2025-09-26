Bất ngờ về mức tăng giá BĐS trong vòng 5 năm: Hà Nội dẫn đầu tăng tới 112%, theo sau Hải Phòng tăng 71%, Đà Nẵng tăng 53% còn TP.HCM tăng giá 42%

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn vừa công bố, trong quý 3, thị trường bất động sản ghi nhận sức bật tốt sau biến động vĩ mô hồi tháng 4. Cụ thể, sau giai đoạn chững lại quan sát, chờ đợi những diễn biến mới về mức thuế đối ứng Mỹ áp lên các nước, mức độ quan tâm bất động sản đã dần phục hồi trở lại. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm bất động sản tháng 9/2025 dự kiến tăng 7% so với tháng 4/2025.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá, thị trường bất động sản Việt Nam đã và đang cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng tốt trước những biến động vĩ mô, với điểm sáng rõ nét tại các đô thị trọng điểm. Các đầu tàu kinh tế và bất động sản như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Đà Nẵng đang chứng tỏ sức hấp dẫn vượt trộị với mức tăng trưởng giá bất động sản ấn tượng trong chu kỳ 5 năm trở lại đây.

Cụ thể, theo dữ liệu của đơn vị này, Hà Nội dẫn đầu về tăng trưởng giá bất động sản trong giai đoạn 2021-2025, với mức tăng tới 112%, theo sau là Hải Phòng tăng 71%. Đại diện của miền Trung là Đà Nẵng cũng gây ấn tượng với mức tăng 53%, trong khi TP.HCM - đầu tàu kinh tế phía Nam ghi nhận mức tăng giá 42% trong vòng 5 năm.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cũng chỉ ra 3 địa phương là điểm sáng thị trường bất động sản gồm miền Bắc là Hải Phòng, miền Trung có Đà Nẵng và miền Nam gọi tên TP.HCM.

Theo VARS, Hải Phòng đang nổi lên là điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản miền Bắc, đặc biệt sau sự kiện sáp nhập với tỉnh Hải Dương. Việc sáp nhập với Hải Dương không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nên một vùng siêu đô thị - công nghiệp - cảng biển, với quy mô GRDP thuộc top 3 cả nước. Hệ thống 36 khu công nghiệp quy hoạch đến năm 2030 đã và đang trở thành lực đẩy mạnh mẽ cho các lĩnh vực công nghiệp, logistics và bất động sản nhà ở, thương mại.

Hải Phòng là địa phương duy nhất sở hữu đủ 5 loại hình kết nối giao thông chiến lược gồm cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường sắt xuyên biên giới, cao tốc và đường thủy nội địa, giúp giảm 20–30% chi phí logistics so với Hà Nội, tạo lợi thế vượt trội trong thu hút đầu tư vào bất động sản công nghiệp, kho vận và nhà ở chuyên gia.

Hải Phòng cũng ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản nhờ các chủ đầu tư lớn đổ về như Vingroup, BRG Group, Hoàng Huy, Văn Phú Invest, Masterise Homes, BĐS HP, N.H.O (Hàn Quốc), DOJILand… Những đại đô thị được quy hoạch bài bản như Vinhomes Royal Island (Thủy Nguyên), Vinhomes Golden City (Dương Kinh), Hoàng Huy Green River... hay các dự án căn hộ như The Zenith Hải Phòng, Gem Park, Golden Crown Hai Phong... không chỉ tạo diện mạo mới cho thành phố mà còn đóng vai trò là lực kéo, giúp khách hàng và nhà đầu tư tiếp cận gần hơn với thị trường Hải Phòng.

VARS đánh giá, thành phố này đang hội tụ những điều kiện đặc biệt để trở thành trung tâm bất động sản mới của miền Bắc. Hải Phòng được dự báo sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là điểm sáng và cực tăng trưởng của thị trường bất động sản miền Bắc trong giai đoạn 2025 - 2030.

Còn với Đà Nẵng, VARS cho biết, nguồn cung bất động sản tại Đà Nẵng đã tăng mạnh trong hơn một năm qua. Các dự án mở bán tiếp tục ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt, trong đó, phân khúc chủ đạo vẫn là căn hộ chung cư cao cấp. Mặt bằng giá đã có xu hướng tăng trở lại, hiện tiệm cận mức đỉnh năm 2019, với mức chênh lệch khoảng 15 - 20%. Bên cạnh đó, dòng sản phẩm villa lưu trú, khách sạn mini và căn hộ cho thuê cũng ghi nhận mức giá thuê tăng từ 30 - 40%, nhờ nhu cầu du lịch, lưu trú và đầu tư đang hồi phục rõ rệt.

Trong khi đó tại miền Nam, TP.HCM (cũ) sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã giúp TP.HCM (mới) trở thành một siêu đô thị.



VARS cho biết, sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới có diện tích hơn 6.772 km2 và dân số hiện hữu hơn 14 triệu người, dự báo đạt 18 triệu người vào năm 2030.

Về quy mô kinh tế, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là 3 trong 6 địa phương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP sau sáp nhập đóng góp khoảng 1/4 GDP, 1/3 tổng thu ngân sách và hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

TP.HCM sau sáp nhập sẽ được bổ sung kinh tế biển, du lịch biển; vùng kinh tế công nghiệp tập trung, đồng bộ hạ tầng và logistic. Bên cạnh đó, cơ hội đẩy mạnh và nhanh hơn phát triển TP.HCM thành trung tâm công nghệ, tài chính, thương mại, dịch vụ và du lịch tầm cỡ không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.

VARS đánh giá, thị trường TP.HCM sẽ được hưởng lợi nhưng có sự phân hóa theo khu vực. Trong đó những khu vực có nền tảng tốt về hạ tầng, kinh tế như khu Đông Bắc TPHCM sẽ được hưởng lợi đầu tiên và có "sức bật" lớn nhất.