Hàng triệu người dân Bắc Ninh sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND tổ chức Lễ khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ngày 25/9/2025, tại phường Việt Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội công đoàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công đoàn (chủ đầu tư), dự án được xây dựng tại khu dân cư đường Hồ Công Dự, phường Việt Yên với quy mô 10 tầng (tổng diện tích sàn hơn 30,1 nghìn m2), có 477 căn hộ cho thuê khép kín; một nhà xe cao 3 tầng có tổng diện tích sàn hơn 3.000 m2. Công trình sẽ do 6 nhà thầu thi công và 1 đơn vị tư vấn giám sát triển khai các hạng mục; thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027. Dự án có tổng mức đầu tư 388 tỷ đồng.

Ngày 27/9/2025, tỉnh sẽ khởi công 2 dự án. Trong đó, Dự án thành phần số 3, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 537 tỷ đồng.

Dự án Chung cư thương mại tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư cạnh đường Xương Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng. Dự án gồm công trình cao 25 tầng nổi, 02 tầng hầm; diện tích xây dựng khoảng 2.950m2, tổng diện tích sàn khoảng 74.713m2, với tổng mức đầu tư 1.057 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp, chủ trì thực hiện đối với Dự án Nhà ở xã hội công đoàn và Dự án Chung cư thương mại tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết Khu dân cư cạnh đường Xương Giang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện đối với Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh này cũng đi kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư các tuyến ĐT.295C, ĐT.285B kết nối TP Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2, tổng kế hoạch vốn đầu tư công đã phân bổ cho dự án trên đến năm 2025 là 1.279 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 là 604 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2025, chủ đầu tư giải ngân được 182 tỷ đồng, đạt 30,06%.

Nhà thầu đã hoàn thành thi công ĐT.277B theo hợp đồng, đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán; hoàn thành một số gói thầu về rà phá vật liệu nổ, dịch chuyển đường dây và trạm biến áp phục vụ công tác giải phóng mặt bằng…

Còn lại một số gói thầu đang triển khai thi công gồm: Gói thầu số 9 - Thi công xây dựng ĐT.285B, ĐT.295C bao gồm cả phần cầu, khối lượng xây lắp hoàn thành đạt 67%; gói thầu số 21 - Thi công xây dựng ĐT.295C bao gồm cả hạng mục cầu - phần điều chỉnh, bổ sung dự án, khối lượng hoàn thành đến nay đạt khoảng 48%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh các tuyến đường thuộc dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Bắc Ninh.