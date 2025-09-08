Chủ đầu tư Goldmark City có nợ phải trả gấp 5,17 lần vốn chủ sở hữu

Chủ đầu tư dự án Goldmark City là Công ty CP Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Địa ốc Việt Hân) mới đây công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng, giảm 42% so với nửa đầu năm 2024.

Tại thời điểm cuối quý II/2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu xấp xỉ 3.010 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.036 tỷ đồng nhưng khoản thặng dư vốn cổ phần âm gần 150 tỷ đồng. Hệ số nợ phải/vốn chủ sở hữu là 5,17 lần.

Tổng nợ phải trả ghi nhận 20.152 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đi ngang ở mức 9.735,6 tỷ đồng, nợ ngân hàng 1.774 tỷ đồng và nợ phải trả khác 8.642 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Dữ liệu từ HNX cho biết, Địa ốc Việt Hân đang lưu hành 129 lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn tháng 8/2020 đến tháng 7/2021. Tổng giá trị phát hành là 10.300 tỷ đồng, tất cả đều có kỳ hạn 7 năm.

Về tổ chức phát hành, Địa ốc Việt Hân thành lập tháng 11/2006 do ông Đinh Trường Chinh làm Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Quang Tuấn làm Tổng Giám đốc.

Năm 2016, ông Đinh Trường Chinh rút lui, công ty này cập nhật thông tin ông Bùi Quang Tuấn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật sau đó được chuyển giao cho bà Bùi Thanh Thúy, sinh năm 1988.

Đầu năm 2020 Địa ốc Việt Hân bất ngờ thông báo giảm vốn điều lệ từ 1.600 tỷ đồng xuống còn 1.408 tỷ đồng. Tuy vậy, chỉ hơn 3 tháng sau lại tăng vốn từ 1.408 tỷ đồng lên 2.817 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2021, bà Đào Thị Kim Nhung (SN 1992) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc Địa ốc Việt Hân. Cùng năm này, công ty này tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 2.967 tỷ đồng.

Cập nhật đến tháng 6/2022, Địa ốc Việt Hân tăng vốn điều lệ lên 3.009,7 tỷ đồng.

Hiện nay Địa ốc Việt Hân được biết đến là thành viên thuộc TNG Holdings Việt Nam nay là ROX Group. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản như: Khu đô thị sinh thái - Du lịch nghỉ dưỡng - Thể thao Tam Nông (Dream City) 2.050 ha tại tỉnh Phú Thọ, Castle Plaza, Skypark Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), dự án Goldmark City trên khu đất 12 ha, tổng vốn 10.000 tỷ đồng tại 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm (cũ) Hà Nội...

Tháng 11/2023, Địa ốc Việt Hân được chấp thuận làm nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (cũ) tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2160/QĐ – UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng. Tháng 4/2024, Địa ốc Vân Hân dùng toàn bộ tài sản phát sinh từ dự án này để thế chấp tại ngân hàng MSB.

Tháng 8/2024, liên danh Địa ốc Việt Hân và thành viên cùng nhóm là Công ty Oleco - NQ được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Khu dân cư mới Ước Ngoại, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (cũ). Tháng 3/2025, nhà đầu tư đã đem toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án để thế chấp tại MSB.