Chủ Kem Tràng Tiền lập kỷ lục doanh thu sau thương vụ thâu tóm doanh nghiệp bánh kẹo 34 năm tuổi

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2026, Công ty cổ phần One Capital Hospitality (HNX: OCH) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 332 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh, từ 3 tỷ đồng lên 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí trong kỳ đồng loạt gia tăng khiến OCH vẫn ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 11 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý trong kết quả quý II là khoản thu nhập khác 21,5 tỷ đồng, theo doanh nghiệp chủ yếu đến từ tiền bồi thường. Sau khi trừ các khoản chi phí khác, OCH ghi nhận lợi nhuận khác hơn 18 tỷ đồng, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế đạt 2,8 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 22,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, OCH ghi nhận 505 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức doanh thu 6 tháng đầu năm cao nhất trong suốt 20 năm hoạt động của OCH. Lợi nhuận sau thuế vẫn âm 22 tỷ đồng, song đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 66 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Theo doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu trong quý II chủ yếu đến từ việc mở rộng mảng thực phẩm thông qua hoạt động mua lại công ty con, trong khi các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như thực phẩm và khách sạn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Động lực mở rộng hệ sinh thái thực phẩm được củng cố sau khi One Capital Consumer (OCC) – công ty con của OCH hoàn tất thương vụ mua lại 70% vốn góp tại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki (HKC).

Thương vụ đưa hai thương hiệu Hải Hà - Kotobuki và Origato vào hệ sinh thái thực phẩm của OCH, bên cạnh những thương hiệu doanh nghiệp đang sở hữu và phát triển như Kem Tràng Tiền, Givral Bakery và Fuji Foods.

Hải Hà - Kotobuki là doanh nghiệp liên doanh bánh kẹo được thành lập từ năm 1992, với 70% vốn góp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và 30% của Tập đoàn Kotobuki Holdings (Nhật Bản). Tháng 11/2025, Vinataba đã đấu giá toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Với thương vụ trên, OCH không chỉ mở rộng quy mô mảng thực phẩm mà còn bổ sung thêm các thương hiệu và năng lực sản xuất, phân phối vào hệ sinh thái tiêu dùng. Đây được xem là một trong những bước đi nhằm xây dựng mảng thực phẩm thành động lực tăng trưởng mới bên cạnh hoạt động khách sạn truyền thống.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, ngày 7/8, OCH khai trương Heritage Flagship Store tại số 18 Hàng Bài, Hà Nội, cách trụ sở Kem Tràng Tiền khoảng 200 m.

Việc liên tục bổ sung tài sản và thương hiệu thông qua M&A cũng nằm trong định hướng tăng trưởng mà OCH đã trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra hồi đầu năm. Ban lãnh đạo công ty kế hoạch tăng vốn quy mô lớn nhằm tạo nguồn lực cho các hoạt động M&A trong thời gian tới.

Cụ thể, OCH dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể huy động tối đa 1.300 tỷ đồng. Phần lớn số tiền thu được dự kiến dùng để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần IDS Equity Holdings.

Hiện IDS là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết gián tiếp 30% thông qua một công ty con. Nếu phương án phát hành được thực hiện, OCH dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS lên 48,68% và tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ trong thời gian tới. Mục tiêu của doanh nghiệp là từng bước nâng mức độ kiểm soát, qua đó có thể hợp nhất thêm tài sản và dòng tiền từ các khoản đầu tư vào kết quả kinh doanh của công ty mẹ.

Ban lãnh đạo OCH đánh giá việc triển khai thành công các thương vụ M&A cùng phương án tăng vốn sẽ là yếu tố quan trọng trong quá trình tái cấu trúc tài chính, với mục tiêu xóa toàn bộ lỗ lũy kế ngay trong năm 2026. Chủ tịch HĐQT OCH cũng cho biết sau khi hoàn tất việc xóa lỗ lũy kế và hoạt động kinh doanh tạo dòng tiền dương, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức. Dù vậy, tính đến 30/6, OCH vẫn đang gánh khoản lỗ lũy kế gần 383 tỷ đồng.