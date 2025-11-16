Chữ ký số cho mỗi công dân

Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số toàn diện quốc gia, hướng đến xã hội số, kinh tế số, công dân số. Mọi giao dịch công tư, trước hết là các thủ tục hành chính (TTHC) công, được kỳ vọng thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Thay vì sử dụng giấy và bút để ký, tất cả các bên tham gia giao dịch trực tuyến đều phải xác thực bằng chữ ký số (CKS).

CKS là một dạng chữ ký điện tử, được tạo ra bởi mã hóa dữ liệu với khóa bảo mật cá nhân. Khi ký số, thông tin không chỉ được xác thực mà còn bảo đảm tính toàn vẹn và bảo mật, giúp xác nhận danh tính của người ký cũng như tính chính xác của tài liệu.

UBND TP HCM đã triển khai áp dụng CKS trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử cho người dân, DN trên địa bàn. Mục tiêu là 100% hồ sơ được ký số và trả kết quả hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Đơn cử như từ ngày 25-10-2025, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính bắt đầu trả kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN với hình thức bản điện tử của người có thẩm quyền. Bản điện tử này có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết TTHC bằng văn bản giấy. Điều thuận tiện là hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ CKS đều có chính sách miễn phí (thường là trong một năm đầu) cho công dân đăng ký CKS cá nhân. Công dân có thể đăng ký CKS cho mình ngay trên ứng dụng VNeID. Hiện tiện ích này cho đăng ký từ 8 nhà phát hành chứng thư CKS lớn. Người dùng chỉ cần đăng nhập VNeID mức độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó chọn Chứng thư CKS rồi thao tác theo hướng dẫn.

Để bảo đảm bảo mật và tính toàn vẹn của văn bản, các bản điện tử PDF của các cơ quan được khóa, không thể chỉnh sửa, chỉ có thể in ra hoặc chuyển cho nơi cần. Tuy nhiên, hiện nay hầu như các giao dịch, TTHC chỉ hỗ trợ một số dịch vụ CKS riêng lẻ. Vấn đề này cần được giải quyết bằng cách mở rộng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ đã được cấp phép và miễn phí lượt chữ ký số khi thực hiện trên các cổng hành chính công. Trước hết, cần thông báo rõ ràng cho người dân để tránh tình trạng đến khâu ký số lại gặp vướng mắc.