Chủ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB nhận đặc quyền săn vé sớm Concert Anh Trai “Say Hi”

Săn vé sớm, lời nhiều hơn!

VIB tiếp tục khiến cộng đồng fan Anh Trai "Say Hi" mùa 2 dậy sóng khi tung chương trình Đặc quyền mua vé sớm. Chỉ cần bạn sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất – sản phẩm đang được nhiều người yêu thích vì khả năng sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm – là bạn đủ điều kiện tham gia đặc quyền này.

Theo đó, từ nay đến ngày 12/11/2025, bạn chỉ cần truy cập ứng dụng Ngân hàng số MyVIB, vào mục ưu đãi – Vũ trụ Sinh lời lấy mã đặc quyền cùng đường link để thực hiện việc mua vé sớm trước toàn quốc trên Ticketbox trong ngày 12/11/2025 (09:00 – 23:59). Mã đặc quyền này giúp bạn được giảm 10% so với giá vé hiển thị trên hệ thống. Mỗi người chỉ được mua một lần với mã và tối đa là hai vé trong một lần mua.

Đặc biệt, nếu bạn thanh toán bằng thẻ thanh toán toàn cầu VIB (Premier Visa Signature, Priority Visa Signature, Smart Card hoặc Platinum Card), bạn sẽ được giảm thêm 400.000 đồng/lần mua (số lượng có hạn).

Đây là đặc quyền mà VIB dành cho những khách hàng tiên phong lựa chọn tư duy tài chính hiện đại – nơi tiền vừa sinh lời, vừa mở ra những trải nghiệm sống đáng giá với tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ Thanh toán toàn cầu VIB.

Không cần canh vé nửa đêm, không lo server quá tải, chỉ cần là chủ tài khoản Siêu Lợi Suất VIB, bạn có thể sở hữu trước tấm vé sớm cùng loạt ưu đãi để có mặt tại Concert Anh Trai "Say Hi" mùa 2 – sự kiện âm nhạc đang được săn đón nhất hiện nay, nơi những bản hit, sân khấu công nghệ và các Anh Trai cá tính sẽ khuấy động toàn bộ không gian âm nhạc.

Mở rộng hành trình trải nghiệm với Bộ đôi Sinh Lời VIB

Sau hơn nửa năm ra mắt, tài khoản Siêu Lợi Suất đã trở thành lựa chọn "must-have" của thế hệ người dùng mới, đặc biệt là nhóm khách hàng yêu thích sự linh hoạt và sinh lời thông minh. Chỉ với vài cú chạm trên MyVIB, phần tiền nhàn rỗi vượt ngưỡng bạn chọn sẽ tự động được kích hoạt cơ chế sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, bạn vẫn có thể rút hoặc chi tiêu bất kỳ lúc nào.

Một điểm khiến người dùng yêu thích thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card nữa chính là trải nghiệm cá nhân hóa diện mạo thẻ bằng công nghệ Gen AI. Bạn có thể tự thiết kế hình ảnh thẻ mang dấu ấn riêng ngay tại VIB Card Design, sau đó in trực tiếp lên thẻ thật – vừa là phương tiện tài chính, vừa là phụ kiện thời thượng cho bạn.

Hiện Siêu Lợi Suất đang là một trong hai thành phần của Bộ đôi Sinh lời mà VIB vừa ra mắt vào tháng 9.2025. Thành phần còn lại là thẻ thanh toan toàn cầu VIB Smart Card. Bộ đôi Sinh lời giúp người dùng tối ưu song song cả tiền giữ và tiền chi, với tổng lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%.

Trong khi tài khoản Siêu Lợi Suất mang đến lợi tức do số tiền bạn đang chờ chi, thì thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card lại mang đến trải nghiệm chi tiền vẫn lời, hoàn đến 5% cho mọi giao dịch online, tổng hoàn tối đa đến 10,8 triệu đồng/năm, không yêu cầu chi tiêu tối thiểu.

Một điểm khiến người dùng yêu thích thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card nữa chính là trải nghiệm cá nhân hóa diện mạo thẻ bằng công nghệ Gen AI. Bạn có thể tự thiết kế hình ảnh thẻ mang dấu ấn riêng ngay tại VIB Card Design, sau đó in trực tiếp lên thẻ thật – vừa là phương tiện tài chính, vừa là phụ kiện thời thượng cho bạn.

Hiện Fan Anh Trai "Say Hi" đã bắt đầu truyền tay nhau "bí kíp" mở Bộ đôi Sinh lời VIB để lấy mã săn vé sớm. Bạn có thể tìm hiều về Bộ đôi Sinh lời ngay tại đây để trở thành người tiếp theo sở hữu vé sớm.

Sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, người dùng được miễn phí chọn tài khoản 6 số đẹp ngay trên ứng dụng MyVIB.

Từ nay đến hết 31.12.2025, khi mở mới thẻ thanh toán VIB Smart Card và có tổng giao dịch chi tiêu tháng đầu đạt 500.000 đồng, bạn sẽ được hoàn phí thường niên, đồng thời được tặng thêm 250.000 điểm thưởng để đổi voucher mua sắm, ăn uống… hấp dẫn hoặc tiền mặt. Tổng giá trị tiền hoàn và điểm thưởng là gần 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, sử dụng Bộ đôi Sinh lời VIB, bạn không chỉ nhận lợi ích kép đến 9,3%, mà còn bước vào Vũ trụ Sinh lời – nơi các lợi ích sẽ nối dài theo từng giao dịch. Quà tặng trong Vũ trụ Sinh lời đa dạng và hấp dẫn, gồm tiền mặt, e-voucher, quà công nghệ, sổ tiết kiệm trực tuyến, bộ quà Anh Trai "Say Hi" phiên bản giới hạn, điểm thưởng đổi quà và cơ hội nhận thẻ Smart Card trị giá 500 triệu đồng…



