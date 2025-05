Chu Thanh Huyền "bóc" góc khuất cuộc sống dù cưới chồng đại gia, mới được tặng xe hơi hơn 8 tỷ

Mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip được cắt ra từ livestream của Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải. Cô giải thích lý do mình hay bị nói ghê gớm, thường xuất hiện trong vai phản diện.

Theo đó, Chu Thanh Huyền cho biết mình là con cả trong gia đình có 5 người con, các em đang trong độ tuổi ăn học nên cô hay nghiêm khắc với em. Dần dần, thói quen này tạo nên tính cách nóng tính của cô hiện tại. Ngoài ra vợ Quang Hải cũng chia sẻ áp lực của con cả khi phải lo lắng trong gia đình mọi việc, từ tiền nuôi em ăn học đến chi tiêu của bố mẹ hàng tháng.

Chu Thanh Huyền trong livestream tâm sự với mọi người

“Tại vì em là chị cả của 4 đứa em đang trong độ tuổi ăn học… Thằng Bi (tức là em út của Chu Thanh Huyền - PV) chuẩn bị lên lớp 7, học dưới Hà Nội và ở cùng với em luôn. Thế nên nhiều khi em cũng nghiêm khắc với các em của em cả một hành trình rồi nên tính mình cũng hay nóng lên như thế đó mọi người.

Em là chị cả nên trong gia đình từ việc nhỏ nhất, ti tỉ việc gì cũng đến em là người lo lắng hết. Từ tiền ăn học cho các em hay tiền chi tiêu của bố mẹ hàng tháng cũng là em Huyền phải lo những khoản đấy” - Chu Thanh Huyền nói.

Phía dưới chia sẻ, nhiều người tỏ ra thắc mắc khi thấy vợ Quang Hải kể khổ. Bởi từ trước đến nay, Chu Thanh Huyền vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống sung túc, lấy cầu thủ Quang Hải giàu có, bản thân cũng kiếm ra tiền tỷ.

Như mới đây nhất, Chu Thanh HUyền được chồng tặng cho 1 chiếc xe có giá lăn bánh hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2021, Nguyễn Quang Hải từng tặng bố mẹ một chiếc xe trị giá hơn 400 triệu đồng. Không chỉ được tặng xe hơi, chồng đại gia còn mua tặng Chu Thanh Huyền những món quà hàng hiệu đắt đỏ đến như Hermes, Louis Vuitton, Chanel...

Quang Hải mới tặng xe sang cho Chu Thanh Huyền

Bên dưới chia sẻ của Chu Thanh Huyền, dân mạng cũng để lại những bình luận trái chiều, cho rằng việc nuôi em hay báo hiếu cho bố mẹ là chuyện trong gia đình, bất cứ ai cũng có những trách nhiệm riêng với người thân của mình... không biết lý do gì Chu Thanh Huyền lại chia sẻ và lấy đó làm lý do giải thích cho tính các cá nhân của mình. Việc Chu Thanh Huyền "ghê gớm" vì gánh vác gia đình sớm không phải là lý do để cô hành xử tương tự trên MXH hay với bất kỳ ai, trong những tình huống cần nhiều sự tinh tế, khéo léo...

Căn nhà mà Chu Thanh Huyền xây tặng bố mẹ ở Sơn Tây (Hà Nội)

Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000 tại Sơn Tây, Hà Nội, là vợ của tiền vệ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải. Từ trước khi quen và lấy Quang Hải, cô đã kinh doanh online và có chút tiếng tăm trên MXH. Thời điểm đó, Chu Thanh Huyền từng gây chú ý khi “trượt tay” để lộ số dư tài khoản 2 tỷ đồng.

Sau khi kết hôn với người chồng giàu có và nổi tiếng vào tháng 4/2024, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa.

Quang Hải thể hiện tình cảm với vợ trong livestream

Bản thân Chu Thanh Huyền cũng là một gương mặt tích cực trong giới livestream, đều đặn chốt đơn hàng ngày trên kênh TikTok 1,7 triệu người theo dõi. Tuy nhiên vợ Quang Hải cũng vướng một số lùm xùm liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tháng 4/2025, cô bị tố cáo kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn và có dấu hiệu trốn thuế, dẫn đến việc Cục Quản lý Dược chuyển đơn tố cáo đến Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội để xử lý.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Chu Thanh Huyền bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm không đúng thực tế, đem con trai ra để PR bất chấp cho một sản phẩm sữa của Hàn Quốc. Trước những chỉ trích, cô lên tiếng giải thích và xin lỗi vì không nói rõ đây là trải nghiệm cá nhân, gây hiểu lầm cho mọi người.

