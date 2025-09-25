Chủ tịch Bamboo Airways: Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng

Tại ĐHĐCĐ bất thường, ông đánh giá là kế hoạch tái cấu trúc không thành công. Ông có thể nói cụ thể hơn về vấn đề này?

Khi bắt đầu triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện Bamboo Airways, chúng tôi thực sự đặt rất nhiều kỳ vọng và đã xây dựng chiến lược dựa trên các phương án tính toán thận trọng, bám sát thực tế hoạt động.

Thời điểm ban đầu, chúng tôi đã đạt được một số kết quả nhất định: duy trì khai thác an toàn; rà soát và tinh gọn bộ máy vận hành; đàm phán lại với các đối tác để tối ưu chi phí. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, kết quả thực tế lại phản ánh những thách thức lớn hơn dự kiến ban đầu.

Cụ thể, đội tàu bay của Bamboo Airways đã giảm mạnh, từ 30 tàu xuống 7 tàu. Việc chưa thể phục hồi quy mô đội tàu, dù là yếu tố nền tảng cho hoạt động khai thác, là một chỉ báo rõ ràng cho thấy kế hoạch tái cấu trúc cần phải được đánh giá lại một cách nghiêm túc.

Điều này không đồng nghĩa với việc phủ nhận mọi nỗ lực đã làm, nhưng thực tế cho thấy giai đoạn tái cấu trúc vừa qua chưa đủ sức để tạo cho Bamboo Airways sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Dù quá trình tái cấu trúc chưa thể hoàn thành như kỳ vọng, nhưng Bamboo Airways đã đạt được một số kết quả tích cực, đặt nền móng cho sự phục hồi và phát triển bền vững hơn trong tương lai; duy trì hoạt động khai thác an toàn, ổn định; giữ vững bản sắc dịch vụ tận tâm và tỷ lệ đúng giờ cao và tiết giảm chi phí vận hành

Ông và Ban điều hành Bamboo Airways mong chờ điều gì khi quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC?

Việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, tôi đã đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways.

Quyết định chuyển giao quyền điều hành lại cho nhà đầu tư sáng lập FLC là bước đi đã được cân nhắc rất kĩ lưỡng, dựa trên nhu cầu có thêm nguồn lực, năng lực quản trị phù hợp, cũng như sự am hiểu đặc thù ngành hàng không của FLC trong giai đoạn điều hành Bamboo phát triển rực rỡ nhất.

Đặc biệt, hàng không là một ngành rất đặc thù, cần có hệ sinh thái bổ trợ và Tập đoàn FLC với hệ sinh thái nghỉ dưỡng – golf đã xây dựng là lựa chọn duy nhất phù hợp để tạo môi trường cho Bamboo Airways phát triển.

Tôi vẫn sẽ ở đây, tiếp tục đồng hành cùng Bamboo Airways, để bước tiếp một cách trách nhiệm và vững vàng hơn. Lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng Bamboo Airways là sự khẳng định của tôi về sự nỗ lực và cam kết trong vai trò cá nhân nói riêng, cũng như trong vai trò đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn trước đây như ông Doãn Hữu Đoàn, ông Dương Công Minh... Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Bamboo Airways.

Vậy điều ông tâm đắc nhất và tiếc nuối nhất trong hành trình với Bamboo Airways là gì?

Tâm đắc nhất với tôi là Bamboo Airways vẫn giữ được bản sắc riêng, dù đi qua nhiều sóng gió. Đó là một hãng hàng không tử tế, luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm chỉn chu nhất cho hành khách, từ chất lượng dịch vụ đến phong cách phục vụ và sự đúng giờ. Ngay cả khi gặp nhiều thách thức khó khăn, tinh thần ấy vẫn không thay đổi.

Còn tiếc nuối lớn nhất, là chúng tôi chưa thể làm trọn những gì đã dự định, nhất là khôi phục quy mô đội tàu, yếu tố then chốt để Bamboo Airways có thể vươn lên mạnh mẽ hơn. Nhiều kế hoạch đã được vạch ra, nhưng có những thời điểm, chúng tôi buộc phải dừng lại, vì giới hạn nguồn lực."

Theo ông, bức tranh Bamboo Airways khi quay trở lại dưới quyền quản trị của FLC sẽ ra sao?

Theo tôi, khi Bamboo Airways quay trở lại dưới quyền quản trị của FLC, bức tranh sắp tới sẽ mang nhiều tín hiệu tích cực. FLC không chỉ là nhà đầu tư sáng lập mà còn là đơn vị đã đặt nền móng cho văn hóa dịch vụ tận tâm – hiếu khách – đúng giờ, vốn đã giúp Bamboo tạo dấu ấn đặc biệt trong lòng hành khách ngay từ những ngày đầu.

Do đó, tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành trở lại của FLC, Bamboo Airways sẽ vừa giữ vững bản sắc dịch vụ riêng biệt ấy, vừa củng cố được sự tin tưởng, yêu mến của khách hàng vả tiếp tục có cơ hội phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông!