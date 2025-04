Chủ tịch Dabaco Nguyễn Như So: Khi nào giá cổ phiếu bằng tuổi tôi mới bán

Ngày 19/4, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nhiềunội dung quan trọng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu đạt 28.759 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng. Trong dài hạn, doanh nghiệp đặt tham vọng tăng trưởng doanh thu lên mức kỷ lục 38.000 - 40.000 tỷ đồng vào năm 2030, tương đương gấp 1,5 lần 2024, với lợi nhuận trước thuế tăng bình quân ít nhất 7% mỗi năm.

Trong 2025, Dabaco tập trung đẩy mạnh triển khai song song nhiều dự án chiến lược như Nhà máy sản xuất vacxin Dacovet; Đầu từ các khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thái Nguyên, Bắc Kạn; Mở rộng Nhà máy ép dầu giai đoạn II công suất 1.000 tấn/ngày và đầu tư các dự án bất động sản, logistics như Cảng cạn Tân Chi, khu đô thị Vạn An, Trung tâm thương mại Đại Phúc (Bắc Ninh)…

Về đề xuất của cổ đông về bổ sung thêm nội dung tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền bên cạnh việc cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% năm 2024, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So cho biết, bản thân ông cũng thích chia cổ tức bằng tiền do nắm số lượng cổ phiếu lớn nhất. Tuy nhiên, với doanh nghiệp nông nghiệp biên lợi nhuận thường không quá lớn, rủi ro thị trường và dịch bệnh luôn trực chờ nên Dabaco thường đặt mục tiêu rất thận trọng và phải ở mức khả thi cao.

Tuy nhiên, Chủ tịch Dabaco cũng chia sẻ rằng, lợi nhuận sau thuế quý 1 dự kiến đạt hơn 500 tỷ đồng, quý 2/2025 dự kiến đạt khoảng 400 tỷ đồng. “Dabaco sẽ xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 khi kết quả sản xuất, kinh doanh 6 và 9 tháng đầu năm nay trở nên rõ ràng” , ông So khẳng định.

Trả lời cổ đông về triển vọng của mảng vaccine, Chủ tịch Dabaco cho biết, hiện vaccine dịch tả lợn Châu Phi Dacovac - ASF2 đang được Dabaco bán thương mại với giá 60.000 - 70.000 đồng và đang được ưu tiên sử dụng trong phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn của tập đoàn. Dabaco đang làm việc tích cực với Philippines. Tuy nhiên, việc xuất khẩu vaccine sang nước ngoài mất nhiều thời gian, ít nhất 4 - 6 tháng. Các doanh nghiệp muốn nhập khẩu vaccine vào Việt Nam cũng mất 2 năm.

“Khi nào giá cổ phiếu bằng tuổi tôi mới bán”

Tại Đại hội, cổ đông có đề cập đến việc bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính đăng ký bán ra cổ phiếu gần đây và chất vấn Chủ tịch Dabaco về triển vọng giá cổ phiếu DBC trong thời gian tới.

Ông So cho biết, việc bán cổ phiếu của bà Hương do nhu cầu tài chính cá nhân, doanh nghiệp không can thiệp; còn bản thân ông đang là cổ đông lớn nhất, ông ưu tiên mua vào hơn là bán ra. "Khi nào giá cổ phiếu bằng tuổi tôi mới bán", Chủ tịch Dabaco nhấn mạnh.

Về diễn biến giá cổ phiếu thời gian qua, ông So cho rằng đây là điều bình thường của thị trường, do nhiều yếu tố tác động đến tâm lý nhà đầu tư. “Nhiều nhà đầu tư lạ lắm, Công ty làm ăn kém họ bán cổ phiếu đã đành, có công ty đang làm ăn tốt họ cũng bán”, Chủ tịch Dabaco chia sẻ.

Ông So cũng khẳng định Dabaco đang hoạt động khả quan và đang trong hành trình tái định vị thương hiệu. Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Dabaco là 1.007 tỷ đồng nhưng ông So cho rằng với chiều hướng hiện tại, mức lợi nhuận khả thi có thể lên tới 1.500 tỷ đồng. Vì thế, Chủ tịch Dabaco tỏ ra lạc quan về triển vọng cổ phiếu của mình.

Một nội dung rất được cổ đông quan tâm khác trong phần tờ trình đại hội lần này là khoản "trích lập 100 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng và 100 tỷ đồng cho quỹ phúc lợi" từ nguồn lợi nhuận năm 2024. Chủ tịch Dabaci cho biết, với khoảng 8.000 lao động trên toàn tập đoàn, đây là mức chi không cao.

Những người làm tốt, có đóng góp xứng đáng và gắn bó trong những năm qua cần được ghi nhận và biểu dương, nhất là trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tới đây. “Nếu thưởng 20% trên tổng lợi nhuận cho người lao động mà thu về 80% lợi nhuận cho cổ đông tôi thấy hoàn toàn xứng đáng” , Chủ tịch Dabaco khẳng định.

Sau phần thảo luận, 100% cổ đông tham dự đã thống nhất và biểu quyết thông qua các tờ trình và phương án Đại hội cổ đông Dabaco đưa ra. Đồng thời, Đại hội cũng đã tiến hành bầu hội đồng quản trị với 11 thành viên và Ban kiểm soát 3 thành viên.