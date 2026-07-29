Chủ tịch doanh nghiệp thép lâu đời đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) vừa công bố giao dịch của ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Hoàng Anh đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SMC nhằm đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong khoảng thời gian từ 3/8/2026 đến 28/8/2026.

Nếu thành công, số lượng cổ phiếu vị Chủ tịch sẽ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 6 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 8,14%.

Trên thị trường, cổ phiếu SMC chốt phiên 28/7 tăng trần 7% lên 10.700 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, số tiền Chủ tịch SMC cần chi để hoàn tất giao dịch trên là 54 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC được thành lập từ năm 1988, tiền thân là Cửa hàng vật liệu xây dựng số 15 thuộc trung tâm Bán buôn bán lẻ vật liệu xây dựng miền Nam.

Năm 2004, đơn vị này cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới tên gọi CTCP Đầu tư Thương mại SMC. Hai năm sau, công ty này niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán là SMC.

Lĩnh vực hoạt động chính của SMC là thương mại, gia công Coil Center và sản xuất các sản phẩm thép. SMC chủ yếu tập trung vào thương mại trong nước, khách hàng là các công ty xây dựng, chủ đầu tư lớn.

SMC từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thương mại thép với tuổi đới 37 năm hình thành và phát triển, sớm hơn cả ‘ông lớn’ thép Hòa Phát. Doanh nghiệp từng có doanh thu tỷ USD, nhưng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã lao dốc mạnh từ năm 2022 do giá thép giảm mạnh và khó thu hồi công nợ từ khách hàng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Quý 1/2026, SMC ghi nhận doanh thu đạt 1.072,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận khác đạt gần 70 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, nhờ ghi nhận từ chuyển nhượng tài sản tại Công ty TNHH Thép SMC. Kết quả, SMC lãi ròng gần 19 tỷ đồng, vượt xa cùng kỳ nhưng chủ yếu do nền thấp và yếu tố bất thường.