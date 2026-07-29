Vincom Retail báo lãi hơn 1.600 tỷ đồng trong quý 2/2026

Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.609 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.268 tỷ đồng, tăng 9,7% nhờ tỷ lệ lấp đầy tăng thêm 2,3 điểm phần trăm lên 88,6% vào cuối quý II, giá thuê bình quân cải thiện và đóng góp từ các trung tâm thương mại mới khai trương trong nửa cuối năm 2025.

Nếu loại trừ kết quả hoạt động của Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất điều chỉnh và lợi nhuận sau thuế lần lượt hoàn thành 49% và 58% kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trong nửa đầu năm, Vincom Retail tiếp tục phát triển hệ sinh thái mua sắm - giải trí - cộng đồng với 6.689 sự kiện được tổ chức tại các trung tâm thương mại và khu phố thương mại. Nổi bật là Lễ hội mua sắm Vincom Red Sale với 2.246 gian hàng tham gia ưu đãi, chuỗi Ngày hội Nướng & Bia tại Ocean City và trại hè "Thực tập sinh nhí", hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Nhờ đó, hệ thống thu hút 112 triệu lượt khách đến các trung tâm thương mại và 14,2 triệu lượt khách đến các khu phố thương mại, tăng lần lượt 11,6% và 16,3% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, gần 140 thương hiệu mới gia nhập hệ thống Vincom, đóng góp gần 1/3 tổng diện tích cho thuê mới. Hệ thống tiếp tục là điểm đến của nhiều thương hiệu quốc tế như Uniqlo, Zara, H&M, Muji, đồng thời đón các thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam như Wilson và MR.DIY.

Ở mảng phát triển bền vững, Vincom Retail triển khai 112 sự kiện khuyến khích tiêu dùng xanh trên toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm. Doanh nghiệp cũng năm thứ ba liên tiếp được AREA vinh danh với danh hiệu "Lãnh đạo Xanh", ghi nhận chiến lược phát triển bền vững trên bốn trụ cột gồm phát triển trung tâm thương mại thân thiện với môi trường, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, Vincom Retail dự kiến khai trương Vincom Plaza Đan Phượng vào tháng 8. Dự án có tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m² và đạt tỷ lệ lấp đầy 93% trước thời điểm khai trương. Đây là trung tâm thương mại hiện đại đầu tiên tại Đan Phượng, phục vụ cư dân Vinhomes Wonder City, khu vực phía Tây Hà Nội và các tỉnh lân cận. Dự án được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm, với nhóm ngành ẩm thực và vui chơi giải trí chiếm 45% diện tích, đồng thời quy tụ nhiều thương hiệu lần đầu xuất hiện tại khu vực.