PV Drilling hoàn tất tăng vốn điều lệ vượt 9.200 tỷ đồng

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, MCK: PVD, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi đến UBCKNN và HoSE.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 15/7/2026, PV Drilling đã phân phối thành công gần 371,9 triệu cổ phiếu thưởng cho 46.955 cổ đông, còn lại 21.447,03 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Ảnh minh họa: PVD

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:66,9, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 66,9 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8 - tháng 9/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 3.719 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của PV Drilling.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PV Drilling tăng từ gần 5.563 tỷ đồng lên mức gần 9.282 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, PV Drilling mang về về tổng doanh thu gần 3.538 tỷ đồng, tăng 105,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 109,9%.

Năm 2026, PV Drilling lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 11.185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 31,6% kế hoạch tổng doanh thu và 37,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của PV Drilling tăng 4,4% so với đầu năm, lên mức hơn 29.542 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 49% tổng tài sản, ở mức gần 14.468 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 5.790 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 12.095 tỷ đồng, tăng 7,9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.522 tỷ đồng, chiếm 45,7% tổng nợ; khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 2.283 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng nợ.