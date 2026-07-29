Một doanh nghiệp quân đội báo lãi quý 2 tăng trưởng mạnh

Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, mã: CTR) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 4.154 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây dựng công trình đóng góp nhiều nhất, mang lại hơn 1.600 tỷ đồng trong quý 2, tăng trưởng 49% so với cùng kỳ. Tiếp đến là thu từ dịch vụ vận hành khai thác và ứng cứu thông tin đem về 1.432 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ.

Mảng ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất là giải pháp tích hợp và dịch vụ kỹ thuật, đạt 849 tỷ đồng trong quý 2, tăng 80% so với cùng kỳ. Trong đó, đà tăng trưởng tích cực nhờ giải pháp điện mặt trời áp mái.

Tính đến cuối tháng 6, CTR đã nâng tỷ lệ phủ sóng của tấm pin năng lượng mặt trời lên 45% số xã/phường trên toàn quốc (1.459/3.321 xã/phường), đồng thời duy trì khoảng 50% thị phần ở mảng điện mặt trời tự sản tự tiêu.

Khấu trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp của CTR đạt 258 tỷ đồng, tăng 10% so với quý 2 năm ngoái.

Nguồn: BCTC quý 2/2026 của CTR.

Ngoài ra, Viettel Construction ghi nhận doanh thu tài chính hơn 55 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước trong khi chi phí tài chính tăng chưa đầy 30%. Tương tự, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Kết quả, Viettel Construction báo lãi trước thuế đạt hơn 213 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.959 tỷ đồng và lãi trước thuế 402 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 20% so với nửa đầu năm 2025.

Như vậy, Viettel Construction đã hoàn thành 51% kế hoạch doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra. ﻿