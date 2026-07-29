Ông Nguyễn Duy Hưng ký quyết định, 500 tỷ lập tức được SSI rót vào một quỹ đầu tư

Chứng khoán SSI vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương góp vốn vào Quỹ Đầu Tư Công Nghệ Thế Hệ Mới SSI (SSI-NextGen) trực thuộc Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).

SSI-NextGen có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó SSI góp 500 tỷ đồng, tương đương 83,33% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện góp vốn trong năm 2026 và theo thông báo cụ thể của SSIAM.

HĐQT công ty chứng khoán cũng thông qua việc cử Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Giám đốc Tài chính SSI làm người đại diện phần vốn góp tại Quỹ và quyết định các vấn đề liên quan đến Quỹ thuộc thẩm quyền của công ty.

SSI cũng vừa phát thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) là 18/8/2026 . Các phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4 năm nay.

Theo đó, SSI sẽ thực hiện trả cổ tức 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 14/9/2026.

Với khoảng 2,5 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, công ty chứng khoán này sẽ phải chi hơn 2.500 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng, SSI dự kiến phát hành thêm hơn 500,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 5.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn sử dụng cho đợt phát hành gồm 3.309 tỷ đồng được trích từ thặng dư vốn cổ phần và gần 1.693 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nếu hoàn tất đợt phát hành sắp tới, vốn điều lệ của SSI dự kiến vượt 30.000 tỷ đồng, giành lại vị trí công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường hiện đang thuộc về TCBS (27.739 tỷ).

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 2/2026, doanh thu hoạt động của SSI ghi nhận 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ.

Năm 2026, HĐQT SSI lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 15.660 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.838 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 15% so với thực hiện năm 2025. Như vậy, SSI đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 95.237 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng, tăng 27,5%.