Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Đã đến lúc công – tư kiến quốc, cùng gánh trách nhiệm phát triển kinh tế'

12-09-2025 - 11:25 AM | Thị trường chứng khoán

Ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban Kinh tế tư nhân (Ban IV), Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng, cần thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước, góp phần hiện thực hóa mục tiêu: kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ông Trương Gia Bình bày tỏ quan điểm trong khuôn khổ Lễ công bố Mô hình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" và Ra mắt Hội đồng Điều hành cùng Nhân sự chủ chốt các Ủy ban do Ban IV tổ chức ngày 11/9 tại Hà Nội.

Tại sự kiện, theo ông Trương Gia Bình, chúng ta đang chứng kiến một bức tranh địa chính trị mới, Việt Nam là điểm đến an toàn. Việt Nam là một dân tộc đặc biệt, ba lần đánh bại quân Nguyên Mông; Nhiều lần thống nhất đất nước bằng chính ý chí kiên cường. Mỗi khi đất nước bước vào khúc quanh hiểm nghèo, tinh thần, trí tuệ người Việt lại tỏa sáng.

"Tôi tin rằng, chưa bao giờ ý chí của Đảng, Chính phủ, Nhà nước lại hòa cùng ý chí dân tộc mạnh mẽ như lúc này. Tổng Bí thư đứng trước toàn dân để nói rằng: Việt Nam sẽ giàu mạnh, phồn vinh. Tôi nghĩ đây chính là vận nước đã đến. Sự kiện hôm nay, có thể xem như một "hội nghị Bình Than" mới. Nếu trước đây, doanh nghiệp đi một mình, gặp khó thì tự gánh, thì giờ đây, cái khó của doanh nghiệp cũng là cái khó của đất nước", ông Trương Gia Bình cho biết.

Theo ông, mục tiêu của khu vực tư nhân tập trung ở 3 con số: 20/200/2000 với: 20 dự án quốc gia, 200 doanh nghiệp quốc gia và sự tham gia của 2.000 trí thức, doanh nhân trong và ngoài nước.

"Chúng ta sẽ dựa vào nhau – tầng tầng lớp lớp, không chỉ trong nước mà còn cả các tài năng toàn cầu. Các bạn sẽ đồng hành cùng chúng ta, bằng cách này hay cách khác", ông Bình khẳng định.

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho biết, tại buổi làm việc với Ban IV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam phải được triển khai thực chất, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của khu vực tư nhân, góp phần đưa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Ban IV tổ chức Lễ công bố "Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" và ra mắt Hội đồng điều hành cùng Nhân sự chủ chốt các Ủy ban - trong khuôn khổ Chương trình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I.

Sự khác biệt của mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân so với nhiều chương trình khác ở chỗ: Đây là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất. Mô hình sẽ hoạt động xuyên suốt, kéo dài qua các năm, không mang tính lợi ích nhóm mà vì trách nhiệm thiết kế, thực thi các giải pháp tổng thể vì sự phát triển của nền kinh tế và của từng ngành, từng lĩnh vực.

Đây là bước quan trọng, nhằm chi tiết mục tiêu, giá trị, cách thức vận hành của mô hình, hướng đến sự kiện "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam" lần thứ I, một sự kiện lớn của mô hình dự kiến tổ chức ngày 10/10/2025 tại Hà Nội, gắn với Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sau Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam diễn ra vào tháng 10, Ủy ban và các nhóm công tác thuộc mô hình tiếp tục các hoạt động thiết kế chính sách, giải pháp mang tính thường niên, xuyên suốt để cùng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương thực hiện "Công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng" như mục tiêu đề ra.

Theo Thảo Vân

