Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

06-09-2025 - 16:15 PM | Xã hội

Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội gồm 19 thành viên; ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được giao giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Ngày 5/9, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội (Hội đồng) gồm 19 thành viên, trong đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Các Phó Chủ tịch gồm: Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng); Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Nguyễn Đình Thạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội .

Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận thêm nhiệm vụ mới

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường.

Hội đồng báo cáo UBND thành phố quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ.

Hội đồng giúp Chủ tịch UBND thành phố xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo Thanh Hiếu

Tiền phong

