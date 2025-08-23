Chủ tịch Nguyễn Đức Tài: Nội bộ hội đồng quản trị Thế Giới Di Động từng cãi nhau 'ỏm tỏi', tính đổi tên công ty thành Thế Giới Bán Lẻ

Tại buổi gặp gỡ NDT - báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề IPO, ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch Công ty cổ phần Thế Giới Di Động (MWG) đã chia sẻ chi tiết về định hướng lên sàn các công ty con trong tập đoàn Thế Giới Di Động, trong đó có chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hoá Xanh.

Ông Tài cho biết ngay từ khi thành lập, Thế Giới Di Động đã không giới hạn hoạt động trong mảng điện thoại. Doanh nghiệp định hướng xây dựng thành một tập đoàn chuyên về bán lẻ, chọn điện thoại làm ngành hàng khởi đầu vì tính chất dễ làm, dễ kinh doanh. Và đây cũng là dòng sản phẩm có thể tồn kho mà không bị hư hao và dịch vụ bảo hành cũng "nhẹ nhàng". Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng sang điện máy, Bách Hoá Xanh và dược phẩm.

"Thật ra khi lên sàn chúng tôi cũng đã cãi nhau om tỏi trong nội bộ hội đồng quản trị là có nên đổi tên công ty thành Thế Giới Bán Lẻ không hay giữ Thế Giới Di Động. Nhưng rồi cuối cùng quyết định là giữ bởi thương hiệu Thế Giới Di Động lớn quá, gây được niềm tin lớn quá thành ra chúng tôi không đổi", vị chủ tịch MWG tiết lộ.

Ông cũng nói thêm việc IPO đã nằm trong tầm nhìn từ nhiều năm, không phải là hứng chí lên và bán Bách Hóa Xanh hay bán điện máy..

Chia sẻ về lý do IPO riêng lẻ các công ty con, ông Nguyễn Đức Tài cho rằng quyết định này xuất phát từ sự khác biệt lớn giữa các ngành hàng. Theo ông, giữa sản phẩm điện máy như tivi và hàng tiêu dùng như cá không có nhiều mối liên hệ, dù ở khía cạnh vận hành phía sau có khá nhiều điểm tương đồng.

Ông nhấn mạnh IPO sẽ giúp tạo động lực phát triển cho từng chuỗi khi được vận hành bởi những đội ngũ lãnh đạo độc lập. Hiện nay, các chuỗi đang do hai CEO khác nhau điều hành, với những đội ngũ tập trung, gắn bó và chịu trách nhiệm trực tiếp cho sự phát triển của từng mảng. IPO được ông xem là con đường để phát huy tối đa tinh thần đó.

Theo Chủ tịch Thế Giới Di Động, IPO còn mang ý nghĩa như một bước tái sinh, đặc biệt với hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

"Nếu mà nhìn ở góc nào đó thì có thể nói là chúng tôi đang tái sinh lại chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới vũ bão. Và thậm chí nó còn thú vị hơn cả giai đoạn tăng trưởng trước đây bằng lượng nữa, đó là bước sang giai đoạn tăng trưởng bằng chất", ông nói.

Về phản hồi từ phía thị trường, ông Tài cho biết nhà đầu tư có quan điểm rất khác nhau. Một số người chỉ muốn đầu tư vào Thế Giới Di Động do vị thế dẫn đầu, trong khi những người khác lại nhìn thấy cơ hội lớn ở Bách Hoá Xanh nhờ quy mô thị trường hàng tiêu dùng 50–60 tỷ USD. Theo ông, nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn có thể đầu tư trực tiếp vào từng chuỗi thay vì thông qua công ty mẹ.

Ông cũng nhận định rằng IPO là cách để tách rời các chuỗi, tạo quyết tâm và động lực cho đội ngũ lãnh đạo cũng như hàng nghìn nhân viên. Ông cho rằng nếu gộp chung các mảng lại, sức mạnh chiến đấu của tập thể sẽ không được phát huy tối đa. Đây là vấn đề đang được ban lãnh đạo cân nhắc và sẽ tiếp tục thảo luận trong các cuộc họp hội đồng quản trị sắp tới.





