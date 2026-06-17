Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp điện lập tức có động thái mới

| | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp điện lập tức có động thái mới

Trước đó, nhiều lãnh đạo tại các doanh nghiệp điện như TV1, TV2, TV4 và PC1 cũng đã bị khởi tố.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã TV3) vừa công bố nghị quyết kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau khi một số nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt giam.

Theo đó, ông Trần Quốc Điền, Thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách HĐQT EVNPECC3 cho đến khi có quyết định thay thế. Ông Trần Lê Minh, Phó Tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/6/2026 cho đến khi có quyết định khác.

Đối với công tác tài chính - kế toán, EVNPECC3 chỉ định ông Nguyễn Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kế toán tài chính Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát và Xây dựng Điện 1A, phụ trách công tác kế toán của công ty từ ngày 15/6.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/6/2026.

Động thái kiện toàn nhân sự được đưa ra sau khi EVNPECC3 công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ba lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo công bố ngày 9/6, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Trước đó, nhiều lãnh đạo tại các doanh nghiệp điện như TV1, TV2, TV4 và PC1 cũng đã bị khởi tố. Các sai phạm được xác định có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Tại Tập đoàn PC1, doanh nghiệp này cũng đã công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 nhân sự quản lý khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về các tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6

HOSE công bố 68 mã cổ phiếu bị cắt margin tháng 6 Nổi bật

2 lý do khiến Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa ra quyết định gây sốc ‘dừng hoàn toàn mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam’

2 lý do khiến Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đưa ra quyết định gây sốc ‘dừng hoàn toàn mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam’ Nổi bật

Phát hiện một đại gia Việt kiếm hơn 22 tỷ mỗi giờ, có cả ngoại tệ

Phát hiện một đại gia Việt kiếm hơn 22 tỷ mỗi giờ, có cả ngoại tệ

11:12 , 17/06/2026
Vì sao các ngân hàng trung ương sắp tăng mua vàng?

Vì sao các ngân hàng trung ương sắp tăng mua vàng?

11:10 , 17/06/2026
Người mua vàng thấp thỏm chờ một thông tin quan trọng vào ngày mai

Người mua vàng thấp thỏm chờ một thông tin quan trọng vào ngày mai

10:38 , 17/06/2026
Cựu Chủ tịch doanh nghiệp tố giác cấp dưới, phát hiện sai phạm thoái vốn Nhà nước hơn chục tỷ đồng

Cựu Chủ tịch doanh nghiệp tố giác cấp dưới, phát hiện sai phạm thoái vốn Nhà nước hơn chục tỷ đồng

10:07 , 17/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên