Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp điện lập tức có động thái mới

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã TV3) vừa công bố nghị quyết kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau khi một số nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp bị khởi tố, bắt giam.

Theo đó, ông Trần Quốc Điền, Thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách HĐQT EVNPECC3 cho đến khi có quyết định thay thế. Ông Trần Lê Minh, Phó Tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/6/2026 cho đến khi có quyết định khác.

Đối với công tác tài chính - kế toán, EVNPECC3 chỉ định ông Nguyễn Ngọc Khanh, Trưởng phòng Kế toán tài chính Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát và Xây dựng Điện 1A, phụ trách công tác kế toán của công ty từ ngày 15/6.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thủy điện, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNPECC3 nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15/6/2026.

Động thái kiện toàn nhân sự được đưa ra sau khi EVNPECC3 công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ba lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố, bắt tạm giam theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo công bố ngày 9/6, doanh nghiệp cho biết đã nhận được thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Trước đó, nhiều lãnh đạo tại các doanh nghiệp điện như TV1, TV2, TV4 và PC1 cũng đã bị khởi tố. Các sai phạm được xác định có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Tại Tập đoàn PC1, doanh nghiệp này cũng đã công bố thông tin về việc Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn cùng 6 nhân sự quản lý khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về các tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".