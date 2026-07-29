Chủ tịch SMC đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên hơn 8%

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT. Theo đăng ký, ông Phạm Hoàng Anh dự kiến mua vào 5 triệu cổ phiếu SMC nhằm mục đích đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 3/8 đến 28/8/2026.

Hiện ông Phạm Hoàng Anh đang nắm giữ 1 triệu cổ phiếu SMC. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên 6 triệu đơn vị, tương đương 8,14% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/7, cổ phiếu SMC dừng ở mức 10.900 đồng/cổ phiếu, tăng 1,87% so với phiên trước. Tạm tính theo thị giá này, Chủ tịch SMC sẽ cần chi khoảng 54,5 tỷ đồng để mua đủ 5 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Động thái gia tăng tỷ lệ sở hữu của lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh SMC đang triển khai quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, SMC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.072,5 tỷ đồng, giảm 41,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 22,82 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 123% lên 44,81 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 13,6 tỷ đồng và 20,41 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,7 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 51,31 tỷ đồng.

SMC cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc gần như chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất thép, gồm cán thép, mạ kẽm và sản xuất ống thép, để tập trung vào mảng thương mại thép và gia công tại các cụm Coil Center theo định hướng tái cấu trúc.

Doanh nghiệp cũng cho biết căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy chi phí năng lượng và logistics tăng cao. Dù giá thép có xu hướng đi lên, nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức thận trọng.

Ở mảng thương mại thép xây dựng, SMC ghi nhận những tín hiệu cải thiện, song hoạt động chủ yếu vẫn là bán buôn nên hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.