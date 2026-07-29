Doanh thu sụt giảm mạnh, công ty bầu Đức vẫn báo lãi nghìn tỷ 2 quý liên tiếp nhờ đâu?

heo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 vừa công bố, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.923 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 652 tỷ đồng, giảm 26,4%.

Diễn biến này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp vẫn chịu nhiều áp lực khi doanh thu suy giảm và biên lợi nhuận gộp tiếp tục bị thu hẹp.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính quý II nằm ở khoản mục chi phí tài chính. Nếu cùng kỳ năm trước HAG ghi nhận chi phí tài chính âm 286,3 tỷ đồng thì trong quý II năm nay, khoản mục này bất ngờ chuyển sang dương 560 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân đến từ việc được miễn, giảm nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu, qua đó ghi nhận khoản lợi nhuận tài chính đáng kể.

Nhờ khoản thu nhập tài chính mang tính đột biến này, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của HAG đạt 1.134 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 1.129 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.126 tỷ đồng, tăng thêm hơn 607 tỷ đồng so với quý II/2025.

Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp của bầu Đức ghi nhận lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của HAG đạt 3.707 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với mức 3.708 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm còn 1.278 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12% do giá vốn hàng bán của công ty gia tăng mạnh.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng lên 164 tỷ đồng, cao hơn khoảng 21% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chi phí tài chính tiếp tục tạo ra khoản lợi nhuận lên tới 1.137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp phải ghi nhận chi phí tài chính 395,1 tỷ đồng.

Nhờ yếu tố này, lợi nhuận sau thuế của HAG trong nửa đầu năm đạt 2.299 tỷ đồng, tăng hơn 161% so với mức 880 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.120 tỷ đồng, còn lợi ích cổ đông không kiểm soát đạt hơn 178 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 28.266 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm xuống còn 10.922 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng lên 17.344 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng với hai quý liên tiếp vượt mốc 1.000 tỷ đồng, báo cáo tài chính cũng cho thấy phần lớn mức tăng trưởng đến từ yếu tố tài chính mang tính một lần, thay vì sự cải thiện rõ nét của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Nói cách khác, kết quả lợi nhuận hiện tại phản ánh nhiều yếu tố kế toán và tài chính hơn là sự tăng trưởng bền vững từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

Dù doanh nghiệp báo lãi nghìn tỷ 2 quý liên tiếp, cổ phiếu HAG lại ngược chiều rơi xuống vùng đáy giá thấp nhất hơn 1 năm qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/7, giá cổ phiếu HAG đứng giá so với tham chiếu, ở mức 14.000 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Đây là vùng giá thấp nhất của mã cổ phiếu nông nghiệp này trong vòng hơn 1 năm qua. Hiện, vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai ở mức 17.743 tỷ đồng.